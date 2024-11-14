Ужас войны и героизм врачей: The Economist рассказал о подземном госпитале 'Стального фронта'

Британское издание опубликовало статью о том, как работает первый подземный госпиталь, созданный для военных "Метинвестом" в рамках "Стального фронта" Рината Ахметова совместно с Медицинскими силами "Восток".

Видео дня

Как сообщалось ранее, первый в стране подземный стабилизационный пункт для спасения жизней защитников на передовой был построен летом 2024 года. Базой для подземного госпиталя стали стальные бункеры-"крыивки" модернизированы и изменены в соответствии с потребностями военных медиков. Там же и побывали журналисты The Economist.

Госпиталь в районе южного фронта углублен на несколько метров под землей и по оснащению напоминает современные госпитали, которые могли бы появиться в шпионских фильмах, – утверждают журналисты. Врачи сортируют раненых по степени срочности: пациенты попадают в красную зону для немедленных операций или желтую зону для другого лечения.

Среди доступного оборудования – операционная, отделение интенсивной терапии с аппаратом искусственной вентиляции легких и лаборатория для анализов, что позволяет проводить даже сложные операции, включая реконструкцию мягких тканей и обход артерий.

Защищенность медиков и раненых в условиях войны остается условной. Как объясняет главврач госпиталя Евгений (имя изменено в целях безопасности), Женевские конвенции не работают для российской стороны. Поэтому медики не используют красные кресты или другие обозначения, чтобы не привлекать внимание. Вражеские дроны, кружащие в небе, задерживают эвакуацию, ставя под угрозу жизнь солдат.

Автор статьи обращает внимание, что Украина делает все возможное, чтобы улучшить выживание на поле боя – фактор, который становится критическим в условиях войны на истощение. Разработкой новых подземных госпиталей вместе с "Метинвестом" занимался 35-летний Роман Кузев, медик, стремящийся поднять стандарты медицины до уровня европейских протоколов. С помощью мониторов он анализирует ситуацию на фронте, часто имея возможность оценить даже моральное состояние и организацию подразделений.

"Перелистывая изображение на своем смартфоне – сюрреалистическую смесь семейных фото и ужасных ран, – доктор Кузев показывает ужасные травмы и тяжелые решения, с которыми ежедневно сталкиваются его команды. Он демонстрирует фото мужчины с огромным отверстием в верхней части туловища, рассеченной пополам почкой и 30-сантиметровым куском ракеты, застрявшим глубоко в теле. "Выжил ли мужчина?" Чудом, да, выжил", – пишет The Economist.

Британское издание подчеркивает, что война научила украинских врачей работать в новых условиях, включая отравление газами и травмами от дронов. В статье также рассказывается о случаях химической атаки, когда в окопах применяли газы, поражающие дыхательные пути. В таких экстремальных условиях и возникла новая украинская военная медицина, развивающаяся с внедрением инновационных методов и технологий. The Economist отмечает, что Министерство обороны Украины утвердило создание еще 20 таких подземных госпиталей.

Как резюмируют журналисты, война без правил стала настоящим вызовом украинской медицинской системе. По словам Романа Кузева, Украине пришлось адаптироваться в считанные месяцы. По мнению украинского врача, страны НАТО также должны задуматься над своими ресурсами и быть готовы к подобным условиям, потому что большинство из них не понимают, с чем могут столкнуться.