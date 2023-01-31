Уволят, но дадут новую должность: скандал вокруг руководителя патрульной полиции Львовщины из-за пропуска получил продолжение

Глава управления Патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко, оказавшийся в центре скандала после "романтического" ролика, где он дарит своей девушке пропуск на проезд в автомобиле по площади Рынок, уволен с должности. Решением руководства он будет переведен на менее престижный пост, причем в другой регион, что возможно, отразится на личной жизни полицейского.

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Информацию о карьере оскандаленного правоохранителя сообщили в структуре Министерства внутренних дел журналистам ТСН. Приказ об увольнении Пилипенко уже подписан.

Напомним, что после резонанса в сети, где девушка прыгает от радости и целует патрульного, пошедшего на нарушение закона ради ее прихоти, в мэрии Львова опровергли, что этот пропуск на пешеходную зону имеет хоть какую-то ценность.

"То, что было на видео, не дает права заезда на площадь Рынок. Однако на его основании мы оформили служебное расследование и сейчас выясняем, что это был за документ в ролике", – указала тогда руководительница коммунального предприятия "Ратуша-сервис" Ирина Тихолиз.

Девушкой Пилипенко, которая на том же ролике торжественно декламировала, что умеет "выпендриваться", оказалась помощницей депутата Львовского областного совета от фракции "Европейская солидарность" Андрея Думы. Также она занимает должность главного специалиста отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского областного совета.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пресс-офицер Южного управления Госпогоранслужбы Иванна Плантовская попала в скандал. Девушка хвасталась вызывающими фотографиями с пляжа и Парижа, пока в Украине шла кровопролитная жестокая война. В результате чиновницу перевели из Одессы в Житомир, теперь Плантовская не имеет отношения к коммуникации с общественностью.

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