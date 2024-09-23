Увеличивают эффективность FPV-дронов: Порошенко рассказал о креативе украинских бойцов

Украинские военные используют FPV-дроны не только как бомберы-камикадзе, но и как многоразовые средства для сброса боеприпасов.

Видео дня

Об этом рассказал Петр Порошенко, который постоянно привозит в подразделения ВСУ FPV-дроны различных модификаций.

"FPV-дроны можно использовать многократно! Делимся секретом вместе с собратьями из 21 батальона "Сармат" и 56-й бригады", – пишет Порошенко.

Военнослужащая батальона "Сармат" Ирина Шевченко, до войны работавшая на "5 канале", объясняет: когда FPV-дроны качественные, максимально удобны в управлении и безопасны для пилота благодаря платам инициации – такая комплектация позволяет производить эффективные многократные вылеты.

"Таким образом, у нас идет соответствующая экономия. И мы под задачу их адаптируем", – добавляет собрат Ирины.

"Эта схема не нова, мы берем систему сброса и ставим ее на FPV и используем его много раз. Ибо один вылет может быть неудачным. А если задеть гранату, полететь, сбросить, вернуться, снова задеть, и так делать 20-30 или 100 раз – то будет лучшая эффективность", – говорит военный.

Дронов от государства очень не хватает, почти все силами волонтеров, поэтому адаптируют птиц под каждую конкретную задачу, чтобы беречь, – объясняет пятый президент.

"Поэтому снова привезли им очередную партию дронов, еще 100 FPV "Вирий" и 4 Мавика, в том числе с ночным видением. А вдобавок – зарядные станции Bluetti и комплекс купольного РЭБ "Шатро". Ведь когда люди эффективно используют технику, относятся к ней по-хозяйски и еще максимально уничтожают оккупантов – желание помогать лучшим утроится! Продолжаем работать", – пишет Порошенко.

С начала этого года Петр Порошенко передал в войска более 32 тысяч FPV-дронов разной модификации.