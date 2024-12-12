Был признан годным к службе: во Львовской области мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда

Львовский апелляционный суд признал 39-летнего жителя Нового Роздола виновным в уклонении от мобилизации. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

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Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры. Обвиняемый отказывался от прохождения службы в рядах ВСУ.

Согласно сообщению, 39-летний мужчина был признан годным к военной службе по состоянию здоровья, но он отказался проходить службу в рядах ВСУ. Ранее районный суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Однако после апелляции, поданной прокурорами, Львовский апелляционный суд принял решение приговорить жителя Нового Роздола к четырем годам заключения.

Напомним, в Черниговской области лишением свободы на несколько лет наказали мужчину, который уклонился от призыва на военную службу в условиях войны. Военнообязанный заявил, что мобилизация в Украине "не всеобщая, а частичная", а он служить не желает.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумах на три года лишения свободы осудили мужчину, который уклонялся от мобилизации. В приговоре сказано, что он систематически игнорировал повестки. Первую повестку мужчина получил еще в 2022 году.

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