Установление инвалидности: в Минздраве объяснили, как обжаловать решение врачей

Вместо МСЭК в Украине по состоянию на 19 января работают более 1500 экспертных команд, к которым привлечено почти 6000 врачей. Если пациент не согласен с их решением, он имеет возможность его обжаловать.

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Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения. Пресс-служба отметила: экспертные команды есть в 290 медучреждениях по всей стране. Они уже рассмотрели более 10 000 дел.

Основные моменты

• И пациент, и заведение здравоохранения имеют право осуществлять аудио- и видеофиксацию процесса оценивания (с соблюдением прав человека и законодательства в процессе записи).

Однако видеозапись должна использоваться исключительно для выяснения объективных обстоятельств, например в процессе обжалования. Запрещается публичное размещение таких материалов без согласия задействованных сторон.

• Представитель пациента может присутствовать на оценке (при наличии соответствующего заявления).

• Пациент имеет право и возможность на несогласие с решением и его обжалование.

• Жалобу пациент может подать в течение 40 календарных дней от вынесения решения. Ее рассмотрит Центр оценки функционального состояния личности.

• Врачам нужно четко зафиксировать обоснование решения в протоколе и уведомить граждан о возможности обжалования.

"Просим с уважением относиться друг к другу... Врачи экспертных команд проделали титаническую работу, чтобы обеспечить своевременный переход на новую систему оценивания, и этот труд очень ценен", – добавили в Минздраве.

Как подать жалобу

Это можно сделать в бумажной форме. Пациент/его уполномоченный представитель имеет право отправить жалобу по почте по адресу: Украина, 49005, г. Днепр, переулок Феодосия Макаревского, 1-А.

Рассмотрение экспертной командой Центра оценивания должно быть завершено не позднее 30 календарных дней со дня получения письма.

Что должно содержать жалоба:

– ФИО пациента;

– адрес его проживания или пребывания;

– его контактные данные (телефон/e-mail);

– требования, претензии и их обоснование;

– дату составления жалобы.

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