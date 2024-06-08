Усиление общественного контроля должно стать основным предохранителем коррупции в Украине, – Гудыменко

Прозрачность и подотчетность действий властей оказывает положительное влияние на любые сферы жизнедеятельности государства, в частности, на оборону. Поэтому общественный контроль, который является основным предохранителем коррупции, должен распространяться как на деятельность Министерства обороны, так и других министерств и ведомств.

Такими словами глава ОО "Украинское объединение "Мрия", младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудименко подвел итоги встречи с чиновниками и общественными деятелями 19 стран. Встреча с целью усовершенствования американской системы борьбы с коррупцией в государственной сфере проходила в Пентагоне.

В настоящее время в Украине реализуется именно такая модель взаимодействия власти и общества. Усиление уже существующего общественного контроля станет основным предохранителем коррупции в Украине, считает Юрий Гудименко. Тем более сегодня, в условиях войны, это вопрос национальной безопасности.

"Подотчетность власти за использованные ресурсы напрямую влияет на наши оборонные возможности. Но также важно усиливать общественный контроль за использованием средств и деятельностью органов власти. Именно такая практика в Украине зарекомендовала себя как эффективный способ борьбы с коррупцией. И распространяться она должна не только на Министерство обороны, а в целом на все государственные институции. Это вопрос национальной безопасности", – подчеркнул Юрий Гудименко, комментируя результаты встречи.

В США ключевым антикоррупционным органом, контролирующим прозрачность и подотчетность бюджетных программ оборонного ведомства, является Офис генерального инспектора Министерства обороны. Значительная часть этого контроля распространяется на операции за границей, в том числе в Украине. Имеются в виду пакеты военной помощи, которые Украина получает после начаа войны с Россиейю

В общей сложности американскими инспекторами было проведено 92 аудита, а также проверки и консультации, связанные с поддержкой Украины, еще 80 подотчетных проектов находятся на рассмотрении. Координация усилий с украинскими коллегами помогла открыть 62 производства, касающиеся мошенничества с грантами и закупками, злоупотреблений и других нарушений.

По словам заместителя генерального инспектора Минобороны США Троя М. Мейера, широкий надзор с помощью Украины после полномасштабного нападения РФ остается приоритетным для наблюдательных органов.