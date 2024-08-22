Усик, Харлан, Матвиенко, Говард Баффет: Зеленский вручил награды 'Национальная легенда Украины'. Видео

Президент Владимир Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины" по случаю Дня независимости. Награды, в частности, получили американский бизнесмен Говард Баффет и боксер Александр Усик.

Видео дня

Видео награждения президент опубликовал в своем Telegram-канале. Украинский лидер также отметил, что для него честь сегодня наградить настоящие легенды.

"Мы прославляем всех, кто усиливает наших воинов, усиливает их ежедневно и вдохновляет. Это люди, которые прославляют Украину, укрепляя нашу оборону и вдохновляя всех граждан Украины".

В частности, награды получили:

– певица Нина Митрофановна Матвиенко (посмертно).

– Бизнесмен и филантроп Говард Баффет.

– Живописец и график Александр Михайлович Дубовик.

– Гендиректор КБ "Луч" Олег Петрович Коростелев.

– бригадный генерал Иван Владимирович Лукашевич.

– Композитор Игорь Дмитриевич Поклад.

– Спортсмены Александр Усик и Ольга Харлан.

– Капитан медицинской службы Виталий Владимирович Хмель.

– Проводница Ирина Ивановна Юрченко.

– Известный украинский режиссер Сергей Иосифович Параджанов (посмертно).

"Мы безгранично благодарны и очень счастливы, что живем в стране, объединившей таких уважаемых и талантливых людей. Слава Украине!" – резюмировал церемонию президент.

Напомним, что 16 июля 1990 года Верховная Рада приняла "Декларацию о государственном суверенитете Украины", а первую годовщину независимости праздновали не 24 августа, а 16 июля 1991 года. Детальнее об этих и других малоизвестных фактах о празднике – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отмечали независимость в 1991 и 1992 годах.

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