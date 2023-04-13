'Ушел в небо': в результате ДТП умер отец генерала Дмитрия Марченко, момент аварии попал на видео

В результате дорожно-транспортного происшествия в Николаевской области погиб отец генерала Дмитрия Марченко. Николаевские врачи до последнего боролись за жизнь мужчины.

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Генерал сообщил, что медицинский персонал Николаевского БСМП и Вознесенской больницы пытались спасти его папе жизнь. Об этом Марченко написал у себя в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Марченко написал, что отец всегда был примером для подражания. Также генерал опубликовал жутки кадры ДТП, в котором погиб его отец.

"Хорошие люди не умирают – они уходят в небо! Ты был лучшим отцом и прекрасным мужем! Я делал и делаю все чтоб ты мной только гордился, самое страшное наказание для меня, это твое разочарование! Прости что не смог... я очень старался!", – написал генерал.

Напомним, во Львовской области произошла смертельная авария, в результате которой погиб 4-летний мальчик. По предварительным данным, водитель на авто Mercedes-Benz наехал на ребенка и его маму.

Ранее сообщалось, что вблизи села Снежки Киевской области в понедельник, 10 апреля, автомобиль Toyota на скорости съехал в кювет, столкнулся с деревом и опрокинулся. В результате ДТП погибла пассажирка легковушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в автомобильной аварии 6 апреля погиб депутат Верховной Рады Украины четырех прошлых созывов, заслуженный юрист Владимир Стретович. Жизнь украинца оборвалась на 65-м году.

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