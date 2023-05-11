Ушел на фронт добровольцем: в сети рассказали о 22-летнем историке и актере из Хмельнитчины, погибшем в боях за Украину. Фото

Война с российским агрессором унесла жизнь 22-летнего Ярослава Савченко – актера, историка из города Нетишин на Хмельнитчине. Солдат минометного взвода минометной батареи 112-й отдельной бригады территориальной обороны погиб 28 апреля от рук оккупантов под Бахмутом.

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Похоронили Героя на Ривненщине 3 мая, сообщал Нетишинский городской совет в Facebook. Молодого защитника родные и друзья продолжают вспоминать как искреннего и доброго душой, симпатичного, талантливого и умного юношу, любящего сына, брата и надежного друга (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Скучаем... Ярослав, мы всегда будем помнить тебя веселым и неугомонным, талантливым и перспективным актером народного театра-студии "Маски". Гордые, что имели возможность быть с тобой на одной сцене. Гордимся, что знали тебя, Герой. Светлая память и Царство Небесное. Почивай с миром", – отметили во Дворце культуры города Нетишин, публикуя в сети памятное видео с фотографиями еще юного актера.

Отмечается, что у Ярослава было беззаботное игривое детство, он учился в нетишинской школе №3, был влюблен в историю и участвовал в олимпиадах разных уровней. С историей парень хотел связать и свою профессию – поступил на исторический факультет университета им. Михаила Драгоманова. Параллельно был успешным актером народного студенческого театра "Вавилон". Затем поступил на магистратуру, а дальше была полномасштабная война.

С вторжением российских войск в Украину Ярослав добровольно одним из первых встал в ряды самообороны Киева, где на тот момент проживал. Затем он добровольно пошел на передовую.

Свой последний бой юный защитник принял 28 апреля неподалеку от города-крепости Бахмут. Герой отдал свою жизнь за независимость Украины возле населенного пункта Васюковка Бахмутского района Донетчины.

Домой в родной Нитишин Ярослав Савченко вернулся на щите 3 мая. На площади и у дома родных прошло многолюдное прощание с воином ВСУ. Не только близкие, но и обычные жители не сдерживали слез из-за потери. Провести Героя в ряды Небесного войска приехали и его друзья-студенты и преподаватели из столицы, а также побратимы.

Друг погибшего воина Юрий Терентьев вспомнил, что, как только началась полномасштабная война, Ярослав вместе с другом, несмотря на свой молодой возраст, актерское призвание и художественную душу, стали к оружию и пошли защищать страну от оккупантов. Они вместе ходили на дежурство и вместе опаздывали на утренние тренировки. За время, что были знакомы, все стали одной семьей.

"О Ярике остались только теплые и хорошие воспоминания. Начитанный, ответственный, преданный, настойчивый и жизнерадостный. Никогда не терпел несправедливости и все, что не нравилось, говорил в глаза. Отстаивал свои принципы, несмотря ни на что. Он был тем, кто должен был формировать генетический код нации, которым гордились бы следующие поколения. Теперь ты в лучшем мире и вместе с побратимом Изолентой будешь оберегать нас и наблюдать за тем, как близится наша победа", – написал друг погибшего воина Юрий Терентьев.

Похоронили защитника Ярослава Савченко на сельском кладбище в Бугрине Ривненской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с врагом на фронте погиб снайпер ВСУ Сергей Кашуба из Волыни. Герою было 46 лет.

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