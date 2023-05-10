"Хотел поскорее попасть на ноль": на фронте погиб снайпер с Волыни. Фото

Военный с Волыни Сергей Кашуба погиб на востоке, защищая Украину от оккупантов. Герою было 46 лет.

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О гибели защитника сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка в Facebook. "Погиб ковельчанин, воин. И просто хороший человек. Муж, отец, друг, брат", – написал он.

Трагедия произошла 7 мая.

Сергей Кашуба родился 21 сентября 1976 года. С первых дней войны, 25 февраля 2022 года он пополнил ряды Сил территориальной обороны.

Был солдатом, снайпером 2-й категории отделения снайперов роты огневой поддержки военной части A7063.

"Он был из тех, кто стремился как можно быстрее попасть туда, на ноль. Считал, что надо быть там, где горячо. Чувствовал, что его умение – золотые руки, навыки инженера и опыт управления людьми пригодятся… Соболезнования родным – жене Елене, брату Александру. Всем, кто знал, любил и оставит светлый образ дорогого человека в сердце навсегда", – отметил мэр Ковеля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На передовой в Донецкой области погиб сотрудник Офисе президента Алексей Титаренко. Он занимал должность главного консультанта в Директорате по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

– На фронте погиб 23-летний воин ВСУ Богдан Михалака из Одесской области, который до войны был музыкантом. Защитник получил тяжелые ранения в боях с врагом, от которых умер в больнице.