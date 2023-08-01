Ушел на фронт добровольцем: в боях в Запорожье погиб защитник из Ровенщины. Фото

В боях за свободу и будущее Украины погиб 44-летний уроженец Вараша Ривненской области Олег Бирюк. Мужчина записался в ряды защитников добровольцем и с первого дня вторжения оккупантов мужественно сражался.

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Трагическое известие сообщил мэр Вараша Александр Мензул на своем Facebook. Он выразил соболезнования друзьям и близким героя.

"Без отца остались двое детей – сын Олега Петровича сейчас учится в университете, в том числе и на военной кафедре. О дате и времени прощания с нашим Героем сообщу позже", – указал городской голова в эпитафии.

Олег Бирюк служил на фронте заместителем командира взвода, старший сержант одного из механизированных батальонов 118-й отдельной механизированной бригады. 26 июля попал под минометный обстрел во время выполнения боевого задания возле Роботино Пологовского района Запорожской области.

Вечная слава всем, кто положил жизнь за родную землю и будущее наших детей!

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях против захватчиков отдал жизнь воин из Одесской области Станислав Янский. Гвардеец из 15 бригады оперативного назначения "Кара-Даг" получил тяжелое ранение на фронте. Медики в течение двух недель боролись за его жизнь, однако 30 июля сердце защитника остановилось.

Также на фронте погиб мужественный боец Александр Федорович из Черкасской области. Свой последний бой принял в Донецкой области, его не стало 23 июля.