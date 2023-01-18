Уроженец Днепра, который помогал засудить РФ: что известно о погибшем в Броварах Евгении Енине

Утром 18 января Украину всколыхнуло еще одно трагическое известие. В Броварах на детский сад упал вертолет, в результате чего начался пожар. Погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый замминистра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Среди погибших есть дети, которые на момент крушения были в детсаду.

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Евгений Енин занимал должность заместителя министра внутренних дел с 6 сентября 2021 года и был агентом Украины в международных судах по делам, связанным с агрессией РФ. Он был высококвалифицированным дипломатом и юристом, работал заместителем главы МИД, заместителем генпрокурора и советником-посланником украинского посольства в Италии.

Биография Евгения Енина

Евгений Енин родился 19 ноября 1980 года в городе Днепр. Образование получил в Национальной академии СБУ. Учебное заведение окончил с отличием по специальности "правоведение". Затем проходил службу на должностях офицерского состава в оперативных подразделениях СБУ и Службы внешней разведки.

Евгений Енин защитил диссертацию на тему "Обеспечение национальных интересов Украины в процессе урегулирования приднестровского конфликта". Получил ученую степень кандидата политических наук по специальности "Основы национальной безопасности государства".

Учебу продолжил в Украинском государственном университете финансов и международной торговли на факультете правоведения и международных отношений, где в 2012 году получил квалификацию юриста-международника.

Карьера на госслужбе

Профессиональную карьеру Енин начал в 2005 году. До 2010 года он занимал должности третьего и второго секретаря Посольства Украины в Молдове.

Позже был вторым секретарем сектора по приднестровскому урегулированию МИД.

С июля по октябрь 2010 года Енин был вторым секретарем отдела стран Юго-Восточной Азии и Океании Шестого территориального департамента МИД. Также занимал должность второго и первого секретаря отдела стран Дальнего Востока.

В период с 2011 по 2012 годы Евгений Енин работал и. о. начальника второго восточноевропейского отдела Четвертого территориального департамента МИД и начальником отдела Причерноморских стран Управления стран Южной Европы, Балкан и Южного Кавказа Третьего территориального департамента МИД.

Он был участником переговорного процесса с Молдовой по урегулированию проблем демаркации, взаимному признанию собственности и экологическим вопросам.

В 2012-2016 годах был советником и посланником посольства Украины в Италии.

С 7 июня 2016 года по апрель 2019 года Енин занимал должность заместителя Генпрокурора. Он специализировался на вопросах международного сотрудничества в ходе уголовного производства и занимался координацией сотрудничества с Международным уголовным судом.

В 2019-2020 годах, являясь заместителем исполнительного директора Украинского института будущего и внештатным консультантом Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, Енин принимал участие в разработке ряда законопроектов.

В соавторстве написал книгу "Конфликты, изменившие мир".

С 2020 года работал заместителем главы МИД Дмитрия Кулебы, а с 6 сентября 2021 года Евгений Енин стал первым заместителем Дениса Монастырского.

Международные суды против России

21 мая 2020 года президент уполномочил Евгения Енина выступать агентом по делам Украины против РФ. Дела касались нарушения РФ Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и арбитражными трибуналами.

Для Международного трибунала ООН был подготовлен меморандум по доказательным материалам о нарушении Россией Конвенции по морскому праву.

Кроме того, Енин курировал дела по сбитию самолета MH17 и рейса МАУ PS752. Он также способствовал операции по возвращение украинок и их детей из Сирии в декабре 2020 года.

Семья Енина

У Евгения Енина остались жена и двое детей.

В последнем посту на своей странице в Facebook Енин выразил соболезнования по поводу трагедии 14 января в его родном Днепре.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что очевидица трагедии в Броварах рассказала о первых минутах после падения вертолета.

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