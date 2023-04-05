УПЦ МП еще в 2014 году провалила экзамен на украинство, – Порошенко

Церковь московского патриархата после 2014 показала свою настоящую антиукраинскую сущность – об этом в интервью "5 каналу" рассказал Петр Порошенко. Он поделился несколькими историями, которые его шокировали и окончательно доказали – украинцы должны иметь собственную автокефальную церковь.

Видео дня

"Страна должна была пройти экзамен в 2014-м году, каждый гражданин, и в том числе каждая церковь должна была пройти этот экзамен. Я хочу подчеркнуть, что московский патриархат этот экзамен не прошел, потому что то, что я тогда слышал, ужасало. Это оказывается, у нас была "гражданская война", они российских войск не видели, "требуется разобраться" и "не все так однозначно". Когда на Востоке московские попы стали наводчиками артиллерии, стали выдавать украинских волонтеров и добровольцев. Это было ужасно", – напомнил Петр Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что мириться с этим украинцы не собирались, потому что если это признавать – государство потеряем, на кону стояло украинское государство, украинская воля, свобода, демократия. И фундаментом духовности украинской нации была церковь. От себя Порошенко пытался делать все возможное для объединения церкви, никаких других позиций не было.

"Мои личные впечатления – когда я захожу в церковь, очень хорошо известную, и как я сейчас помню, подходят две семьи, чувствуется, что они очень простые люди, они проехали большую дорогу, но в воскресенье на службу божью они пришли в храм, здесь на моих глазах их не допускают к исповеди. А потом им дают отказ в причастии. Я подошел к батюшке, говорю: "как же так, посмотрите, простые люди, они пришли, они молятся, они просят – и вы им отказываете". Он говорит: "это такое у нас правило". Я говорю тогда: "извините, и я не могу принять причастие". Это очень сильно меня поразило", – рассказал Петр Порошенко.

Порошенко вспоминает, что потом к нему уже как к президенту приезжают матери погибших украинских героев, которым отказали в отпевании, потому что они якобы были прихожанами другой церкви.

"Как? Они – украинцы, они пришли к тебе! Я дошел до руководства церкви, спрашиваю, неужели у вас есть такие правила? Говорят – да. Говорю: я вам настойчиво советую, не для меня, а для вас, изменится, потому что это есть украинцы. К сожалению, я не увидел, чтобы это подействовало", – рассказывает Порошенко.

"А потом, когда уже было торжественное заседание Верховной Рады и я как президент, Верховный Главнокомандующий на трибуне предлагаю почтить минутой молчания погибших. И вижу, что представители одной церкви не смогли подняться. Это сейчас они говорят, что якобы кто себя плохо чувствовал... Извините, на службе святой отец стоит два-три-четыре часа. И это шаг за шагом порождало настоящий имидж церкви как пятой колонны", – напомнил Петр Порошенко.

Пятый президент также подчеркнул, что моспатриархат не имеет права носить имя "украинская церковь".

"Они не имеют никакого права называться украинской православной церковью. Нравится вам, не нравится – законы должны соблюдать все. По украинскому закону церковь, которая обеспечивает каноническую связь с мировым православием через русскую православную церковь, должна называться украинским представительством русской православной церкви. И не надо давать им обманывать людей", – резюмирует Петр Порошенко.