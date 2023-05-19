Упорные бои продолжаются: Сырский показал кадры штурмовых действий ВСУ на Бахмутском направлении. Видео

Украинские защитники Бахмутского направления продолжают сдерживать российские оккупационные войска и отбивают атаки путинской армии. Вооруженные силы Украины также проводят штурмовые действия в окрестностях города-крепости.

Видео дня

Сейчас там продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он также опубликовал соответствующее видео.(чтобы его посмотреть, досскролльте страницу до конца).

"Бахмутское направление. Контрнаступательные действия Сил обороны продолжаются. Это видео штурмовых действий одного из спецподразделений 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Профессиональная работа наших героев", – отметил Сырский.

На кадрах показано, как работа украинской аэроразведки. В частности, наши защитники из беспилотника зафиксировали места расположения путинских захватчиков, а затем нанесли сокрушительные удары.

Также в ролике можно увидеть ближние бои и зачистку местности.

Стоит отметить, что Бахмут является одной из самых горячих точек фронта. оккупанты постоянно пытаются наступать, однако успеха не имеют. Более того, захватчики несут значительные потери на Бахмутском направлении.

Следует отметить, что Силы обороны Украины продолжают продвижение на флангах в районе Бахмута. Однако каждый метр освобожденных территорий дается дорогой ценой, а захватчики непрерывно пытаются отразить утраченные позиции.

Накануне, 18 мая, в ВСУ рассказали, что украинские силы в сутки продвинулись на Бахмутском направлении на расстояние от 150 до 1700 метров. В ответ Россия опрокидывает на Бахмутское направление дополнительные силы, в частности, остатки ПВК "Вагнер", "Шторм" и "Барс". Также захватчики привлекают территориальные войска, войска регулярные – танковые, мотострелковые и воздушно-десантные войска. И все они в значительной степени укомплектованы мобилизованными.