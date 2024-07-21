Упал с матраса в 30 метрах от берега: на Львовщине утонул 22-летний парень. Фото

В Яворивском районе Львовской области на озере утонул парень 22 лет. Он упал в воду, когда плавал на матрасе в трех десятках километров от берега.

Видео дня

Тело достали с дна водоема на следующий день. Об этом сообщила Центральная спасательно-водолазная служба (ЦСВС) Львовщины.

Трагический случай произошел около 19:00 в субботу, 19 июля, в селе Мужиловичи Яворивского района. Отмечается, что молодой человек плавал на надувном матрасе и упал в воду.

Это было в 30 м от берега, очевидцы спасти его не смогли. На место вызвали спасателей и правоохранителей.

На следующий день, 20 июля, в 11:45 водолазы аварийно-спасательной маневренной группы подняли тело с глубины 3-4 м и передали работникам полиции.

Установлено, что погибший – местный житель, 2002 года рождения.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ГСЧС, в течение выходных 13-14 июля на водоемах Украины погибли 66 человек, в том числе 10 детей. Больше всего случаев утопления было зафиксировано в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!