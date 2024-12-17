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Уникальный случай: почему СССР 85 лет назад выгнали из Лиги наций

Елена Былим
Общество
3 минуты
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Уникальный случай: почему СССР 85 лет назад выгнали из Лиги наций

Совет Лиги Наций 14 декабря 1939 года принял историческое решение: Советский Союз был исключен из этой международной организации. Это стало единственным случаем в истории Лиги Наций, когда страна-член была лишена своего места из-за агрессивных действий.

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Исключение СССР явилось следствием его нападения на Финляндию, в том числе бомбардировки ее столицы Хельсинки. Это решение состоялось на фоне мирового политического кризиса и начала Второй мировой войны, напомнил украинский институт национальной памяти.

Нападение СССР на Финляндию

Конфликт между Советским Союзом и Финляндией начался еще в середине 1939 г., когда Москва выдвинула территориальные требования к Финляндии. СССР потребовал аренды стратегически важного порта Ханко и части Карельского перешейка, что могло угрожать независимости Финляндии. Финны категорически отказались уступить эту территорию, что стало одной из основных причин конфликта.

Уникальный случай: почему СССР 85 лет назад выгнали из Лиги наций

30 ноября 1939 г. Советский Союз напал на Финляндию без объявления войны. Перед этим Москва денонсировала Тартуский мирный договор и соглашение о ненападении между двумя странами. Нападение СССР сопровождалось заявлениями о якобы агрессии со стороны Финляндии, однако фактически Москва предприняла боевые действия без предупреждения.

Агрессия и ответ Лиги Наций

Во время войны Советский Союз совершил многочисленные авиаудары по финским городам, в частности Хельсинки, что привлекло внимание международного сообщества. Лига наций не могла оставить это без реагирования. Первое заседание, относившееся к этой агрессии, было проведено уже 5 декабря 1939 года. Однако позиция Лиги была амбивалентной, поскольку часть ее членов еще надеялась на дипломатическое урегулирование ситуации.

Кроме того, Сталин прибег к привычным методам дезинформации и пропаганды, создав фиктивное "правительство Финляндской Демократической Республики" в оккупированном городе Терийоки, которое было провозглашено как альтернативное правительство Финляндии. Это правительство получило поддержку только от СССР, и на все запросы Лиги наций Москва отвечала, что не ведет войны с Финляндией.

Уникальный случай: почему СССР 85 лет назад выгнали из Лиги наций

Исключение СССР из Лиги Наций

14 декабря 1939 г., после длительных обсуждений и давления со стороны мирового сообщества, Совет Лиги Наций принял решение об исключении Советского Союза. Это было первое и единственное исключение из организации за все время ее существования. Решение Лиги стало реакцией на нескрываемую агрессию СССР и стало важным сигналом для международного сообщества, что агрессия не может оставаться безнаказанной.

Война и просчеты советского командования

Ожидаемый советский успех в войне с Финляндией не сбылся. Кампания, которая должна была длиться 12 дней, затянулась на месяцы из-за жесткого сопротивления финским войскам, особенно на "линии Маннергейма". Советская армия понесла большие потери, а жестокие зимние условия и неподготовленность красноармейцев к морозам стали серьезными проблемами.

Эти просчеты советского командования подтолкнули Гитлера к подготовке нападения на СССР, которое произошло в июне 1941 года. Ситуация в Советском Союзе стала еще более усложнена, а его образ на международной арене серьезно пострадал.

Уникальный случай: почему СССР 85 лет назад выгнали из Лиги наций

Лига Наций и мировая политика

Лига Наций, созданная после Первой мировой войны, преследовала цель обеспечения мира и безопасности через дипломатические методы. Однако ее способность влиять на международную политику оказалась ограниченной. Исключение Советского Союза было лишь одной из многочисленных неудач организации, которая не смогла предотвратить эскалацию конфликтов, приведших к Второй мировой войне.

Распад Лиги Наций

Впоследствии Лига Наций утратила свою роль в мировой политике. В 1946 году ее функции приняла Организация Объединенных Наций, которая должна была обеспечить более эффективный контроль за международными конфликтами. Решение об исключении СССР стало одним из символов бессильной борьбы Лиги Наций с великими государствами, не соблюдавшими международные нормы.

Таким образом, исключение СССР из Лиги Наций стало важным этапом в развитии международных отношений того времени и показало, насколько важна роль международных организаций в поддержании мира.

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