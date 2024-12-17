Уникальный случай: почему СССР 85 лет назад выгнали из Лиги наций

Совет Лиги Наций 14 декабря 1939 года принял историческое решение: Советский Союз был исключен из этой международной организации. Это стало единственным случаем в истории Лиги Наций, когда страна-член была лишена своего места из-за агрессивных действий.

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Исключение СССР явилось следствием его нападения на Финляндию, в том числе бомбардировки ее столицы Хельсинки. Это решение состоялось на фоне мирового политического кризиса и начала Второй мировой войны, напомнил украинский институт национальной памяти.

Нападение СССР на Финляндию

Конфликт между Советским Союзом и Финляндией начался еще в середине 1939 г., когда Москва выдвинула территориальные требования к Финляндии. СССР потребовал аренды стратегически важного порта Ханко и части Карельского перешейка, что могло угрожать независимости Финляндии. Финны категорически отказались уступить эту территорию, что стало одной из основных причин конфликта.

30 ноября 1939 г. Советский Союз напал на Финляндию без объявления войны. Перед этим Москва денонсировала Тартуский мирный договор и соглашение о ненападении между двумя странами. Нападение СССР сопровождалось заявлениями о якобы агрессии со стороны Финляндии, однако фактически Москва предприняла боевые действия без предупреждения.

Агрессия и ответ Лиги Наций

Во время войны Советский Союз совершил многочисленные авиаудары по финским городам, в частности Хельсинки, что привлекло внимание международного сообщества. Лига наций не могла оставить это без реагирования. Первое заседание, относившееся к этой агрессии, было проведено уже 5 декабря 1939 года. Однако позиция Лиги была амбивалентной, поскольку часть ее членов еще надеялась на дипломатическое урегулирование ситуации.

Кроме того, Сталин прибег к привычным методам дезинформации и пропаганды, создав фиктивное "правительство Финляндской Демократической Республики" в оккупированном городе Терийоки, которое было провозглашено как альтернативное правительство Финляндии. Это правительство получило поддержку только от СССР, и на все запросы Лиги наций Москва отвечала, что не ведет войны с Финляндией.

Исключение СССР из Лиги Наций

14 декабря 1939 г., после длительных обсуждений и давления со стороны мирового сообщества, Совет Лиги Наций принял решение об исключении Советского Союза. Это было первое и единственное исключение из организации за все время ее существования. Решение Лиги стало реакцией на нескрываемую агрессию СССР и стало важным сигналом для международного сообщества, что агрессия не может оставаться безнаказанной.

Война и просчеты советского командования

Ожидаемый советский успех в войне с Финляндией не сбылся. Кампания, которая должна была длиться 12 дней, затянулась на месяцы из-за жесткого сопротивления финским войскам, особенно на "линии Маннергейма". Советская армия понесла большие потери, а жестокие зимние условия и неподготовленность красноармейцев к морозам стали серьезными проблемами.

Эти просчеты советского командования подтолкнули Гитлера к подготовке нападения на СССР, которое произошло в июне 1941 года. Ситуация в Советском Союзе стала еще более усложнена, а его образ на международной арене серьезно пострадал.

Лига Наций и мировая политика

Лига Наций, созданная после Первой мировой войны, преследовала цель обеспечения мира и безопасности через дипломатические методы. Однако ее способность влиять на международную политику оказалась ограниченной. Исключение Советского Союза было лишь одной из многочисленных неудач организации, которая не смогла предотвратить эскалацию конфликтов, приведших к Второй мировой войне.

Распад Лиги Наций

Впоследствии Лига Наций утратила свою роль в мировой политике. В 1946 году ее функции приняла Организация Объединенных Наций, которая должна была обеспечить более эффективный контроль за международными конфликтами. Решение об исключении СССР стало одним из символов бессильной борьбы Лиги Наций с великими государствами, не соблюдавшими международные нормы.

Таким образом, исключение СССР из Лиги Наций стало важным этапом в развитии международных отношений того времени и показало, насколько важна роль международных организаций в поддержании мира.

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