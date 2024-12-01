Зачем в СССР сливали топливо в канавы: объяснение

Наряду с повсеместным дефицитом в СССР парадоксальным образом существовало неэффективное разбазаривание ресурсов. И лучшей иллюстрацией этому может служить привычка некоторых водителей сливать горючее в придорожные канавы.

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В советское время существовала даже прибаутка "слил полбака в лесополосе, но остался в плюсе". OBOZ.UA узнавал, откуда у тогдашних автомобилистов появилась такая традиция и зачем они поступали подобным образом.

Начнем с того, что так сливали только дизельное горючее, а не бензин. На солярке работали грузовые автомобили и спецтранспорт, который весь принадлежал государству – приобрести такую машину в собственное пользование было невозможно. Также государству принадлежали автотранспортные предприятия, на которых такой транспорт работал. А значит, чтобы заработать дополнительно, водители не могли устроиться на подработку где-нибудь.

Поэтому они придумывали хитрые схемы увеличения дохода, который у них зависел от количества перевозимых грузов и намотанных при этом километров. Контроль над этим государственный аппарат осуществлял не очень тщательно, поэтому существовали схемы приписывания себе тонно-километров.

Чтобы показать лучший результат, конечно, нужно было "сжечь" больше топлива. Это делали, сливая его где-то в отдаленных местах. Большого материального ущерба предприятиям это не приносило. Из-за государственной формы собственности цена на горючее в СССР была строго зарегулирована – ее держали на низком уровне.

Далее следовало привести в соответствие количество "использованной" солярки с показателями одометра. От накруток его оберегала специальная пломба. Но умельцы присоединяли к приводному тросу спидометра у коробки электромотор от детской игрушки и с его помощью выравнивали цифры. Обычно в это грязное место проверяющие не заглядывали, поэтому махинация оставалась незамеченной. Некоторые учились подделывать пломбы, но это случалось реже.

Впрочем, полагать, что водители все время сливали топливо прямо на землю, тоже не стоит. Пусть это был копеечный ресурс, все-таки и за него можно было заработать пару рублей. Поэтому водители умели отсасывать топливо из бака и всегда возили с собой канистру, куда его можно было слить для продажи. Новую партию хитрый махинатор получал по талонам, не тратя на нее собственных средств.

Схема утратила актуальность, когда советские чиновники попытались перевести экономику страны на рыночные рельсы. Цены пришлось отпустить и стоимость дизтоплива стала ощутимой. Соответственно и контроль его использования существенно усилился.

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