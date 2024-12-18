Умеров уволил с должности начальника Национальной академии сухопутных войск: что известно

В среду, 18 декабря, генерал-лейтенант Павел Ткачук был уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Соответствующий приказ издал министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Это произошло после того, как Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о результатах аудита касательно поводу деятельности академии.

Его проводила Главная инспекция Минобороны и обнаружила многочисленные нарушения.

Глава государства после этого поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию.

Ранее мы со ссылкой на СМИ писали, что был уволен командующий оперативно-тактической группировкой "Донецк" Александр Луценко. Ожидалось, что его заменит бригадный генерал Александр Тарнавский, однако официального заявления на этот счет до сих пор не было.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров в пятницу, 13 декабря, уволил Антона Дробовича с должности руководителя Украинского института национальной памяти. Дробович занимал этот пост с 4 декабря 2019 года, в декабре этого года завершилась его пятилетняя каденция.

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