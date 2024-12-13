Правительство уволило Дробовича с должности главы Украинского института нацпамяти: что известно

Кабинет министров в пятницу, 13 декабря, уволил Антона Дробовича с должности руководителя Украинского института национальной памяти. Дробович занимал этот пост с 4 декабря 2019 года, в декабре этого года завершилась его пятилетняя каденция.

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Об увольнении главы УИНП информировал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, а также сам Дробович. "Завершаю пятилетнюю каденцию и работу в должности главы Украинского института национальной памяти", – написал он.

По словам Дробовича, возглавлять УИНП "было интересно и продуктивно, хоть и очень не просто".

Позже он пообещал рассказать больше подробностей.

Во время отчетной пресс-конференции 28 ноября Дробович сказал, что его каденция главы УИНП совпала с "несколькими огромными потрясениями":

"В 2019 году началась пандемия коронавирусной инфекции. В 2022-м российско-украинская война, продолжавшаяся с 2014 года, перешла в полномасштабную фазу. Поэтому сохранение институционального постоянства УИНП было экзистенциальной задачей. И то, что институционально. ключевым достижением".

Дробович рассказал, что не планирует продолжать каденцию, однако его дальнейшая работа будет "тесно связана с некоторыми треками, начатыми в УИНП, в частности, с вопросами военных преступлений России против украинской культуры, переходного правосудия и геноцидального обоснования российской агрессии".

Чем известен Антон Дробович

Антон Дробович, украинский ученый, общественный и государственный деятель, стал главой Украинского института национальной памяти 4 декабря 2019 после увольнения его предшественника Владимира Вятровича.

В начале своей работы в УИНП Дробович возобновил рабочую коммуникацию с Польским институтом национальной памяти, выступал за сохранение украинских захоронений в Польше и соблюдение двусторонних соглашений, в частности, касающихся сохранения могилы украинских повстанцев на горе Монастырь.

Кроме того, в течение 2020-2023 годов он добивался устранения герба СССР из монумента Родины-Матери в Киеве.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Антон Дробович вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и стал военным 112-й отдельной бригады терробороны Киева.

С 2023 года перешел на службу в Десантно-штурмовые войска ВСУ и служил в 78-й ОДШП в роте огневой поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA, еще до полномасштабного вторжения Антон Дробович прогнозировал, что РФ грозит революция, последствия которой превысят те, что были в 1917 году. Ученый отметил, что страна-агрессор "плохо кончит, если продолжит в таком же духе".

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