Умерла невестка Геннадия Кернеса. Фото

Жена депутата областного совета и старшего сына бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса – Кирилла Кернеса, Яна скончалась после продолжительной болезни. Женщина не смогла справиться с недугом и ее сердце перестало биться.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По неподтвержденной информации причиной смерти стали инсульт и онкология.

Известно, что Яна Кернес вела частную нотариальную практику. У Кирилла Кернеса и Яны двое детей – дочь Кира и сын Лука.

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Кирилл Кернес выразил свою боль от потери в Facebook.

"Ты была моей самой большой мечтой и горячей любовью... Я всегда буду помнить нашу первую встречу. Твоя улыбка, тепло твоих глаз будут продолжаться в наших детях, придавая мне силы идти дальше. Яна, родная моя, спасибо тебе за каждую минуту вместе", – такими словами простился с женой сын Кернеса.

Отметим, что в декларации Кирилла Кернеса, которую он подавал в 2021 году в качестве депутата облсовета от имени блока "Успешный Харьков", указывается, что в его собственности находятся две квартиры и нежилые помещения в Харькове, у жены Яны – три квартиры, также в Харькове.

В декларации Кирилл Кернес отметил, что является владельцем двух автомобилей: ВАЗ 21104 2006 года выпуска и ГАЗ М20 1957 года выпуска, а его жена Яна Кернес владеет Porsche 911 – 2003 года выпуска и Mercedes-Benz GLS 350d – 2003 года выпуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 из-за осложнений от коронавирусной инфекции.

Сын покойного политика и депутат городского совета Кирилл Кернес решил создать в Харькове музей в честь отца.