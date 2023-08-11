Умер в свой день рождения: в Черкассах попрощались с инженером-сапером

Черкассы провели в последний путь младшего сержанта Андрея Быстрого. Он служил командиром инженерно-технического отделения инженерно-саперного взвода и умер всвой 46-й день рождения.

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Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook.

"Когда в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, Андрей Быстрый встал на защиту Родины. Но дожить до победы отважному воину не суждено. Его жизнь унесла тяжелая болезнь. Он умер в свой 46-й день рождения", – рассказал Анатолий Бондаренко. .

Павший был спортсменом — участвовал в автогонках по бездорожью, где получил ряд наград и знаков отличия, рассказал мэр Черкасс.

"Андрей видел "ноль" со всех возможных сторон в самых горячих точках, его даже немного задело на одной из задач, но к сожалению, не дожил до победы. До последнего был улыбчивым и положительным. Не верится, что ушел, потому что молодой и резвый, никогда не сдавался. А главное – всегда был Человеком. Всегда будем помнить его таким", – написала его знакомая Яна Доренко.

Андрей Быстрый учился в Черкассах в школе №8 и ПТУ №17, где получил профессию электромонтажника. Работал на предприятии в Черкассах. Впоследствии открыл собственное дело по ремонту машин. Работал за границей – в Германии и Китае.

Но после начала полномасштабного вторжения он вернулся из-за границы в Украину, чтобы пойти на фронт.

По словам Яны Доренко, сейчас на фронте защищает свободу и независимость Украины его сын.

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