Поддерживал взгляды Путина, а затем осудил вторжение РФ: скончался скандальный украинский историк

В возрасте 86 лет скончался украинский историк, археолог, академик НАН Украины и член ее президиума, народный депутат ВРУ III, IV созывов и активный общественный деятель Петр Толочко. Он был известен своими пророссийскими взглядами, называл себя частью "русского мира".

Ученого не стало 28 апреля. Об этом в Facebook сообщил бывший нардеп Дмитрий Степанюк.

"Украина потеряла великого ученого... патриота украинской земли, истории и языка. Он, на наш взгляд, стоит в одном ряду... с проукраинскими политиками и личностями... Толочко был автором многих книг по истории Древней Руси", – написал он на русском языке.

Петр Толочко действительно был автором сотен научных работ. Именно он установил настоящий возраст Киева. Однако наряду с этим ученый высказывал пророссийские взгляды.

Чем известен Толочко

Петр Петрович Толочко родился на Киевщине в 1938 году. В 1960-м окончил историко-философский факультет Киевского университета, в 1966-м – аспирантуру Института археологии АН УССР. Защитил кандидатскую диссертацию по теме "Историческая топография древнего Киева" и докторскую диссертацию "Киев и Киевская земля в период феодальной раздробленности Руси XII-XIII вв.".

Толочко внес вклад в исследование истории восточных славян, Киевской Руси и украинского Средневековья. Он автор около 400 научных работ, в том числе 25 монографий.

Его перу принадлежит более 200 публицистических и беллетристических трудов, в которых рассмотрены проблемы становления украинской государственности, формирования политической нации, гражданского общества и его элиты, а также определение национальной идеи.

Толочко был награжден орденами князя Ярослава Мудрого. В общем около 15 лет он провел в археологических экспедициях, возродил археологию древнего Киева, которая после репрессий 30-х годов была полностью уничтожена.

Именно он установил возраст Киева: городу на 200 лет больше, чем принято было считать раньше. Также историк и археолог опроверг утверждение некоторых ученых, что в десятом веке киевляне жили в землянках. Он окончательно доказал, что в то время Киев был богатым и сильным, превосходил в развитии многие европейские столицы.

Пророссийские взгляды историка

Известно, что Петр Толочко отрицал Голодомор как геноцид украинцев и в разных интервью называл себя частью "русского мира". Он был автором ряда публикаций критического характера на тему событий Евромайдана и украинского настоящего в российских интернет-изданиях, а также поддерживал взгляды главы страны-агрессора РФ Путина об историческом наследии.

Толочко принимал участие в открытии XXII Всемирного русского народного собора 1 ноября 2018 года в Кремлевском дворце в Москве в присутствии российского диктатора, а также патриарха Московского Кирилла, где тоже назвал себя частицей "русского мира".

После этого НАН Украины заявила, что это была личная позиция Толочко, а не академии.

18 января 2022 года, перед полномасштабным вторжением России в Украину, Толочко принимал участие в заседании круглого стола Российского исторического общества под председательством директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Мероприятие россияне посвятили вопросам изучения истории Украины и приурочили к 368-летию Переяславской рады.

Но уже после российского вторжения в Украину, 8 марта 2022 года, Петр Толочко подписал Коллективное заявление в президиум Российской академии наук от членов НАН Украины, в котором ученые заявили об осуждении войны и выходе из состава иностранных членов РАН.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июля 2016 года активисты ВО "Свобода" сорвали в Киеве презентацию книги Петра Толочко "Откуда пошла Русская земля". Они устроили погром в здании "Россотрудничества". Примечательно, что тогда за украинского историка с пророссийскими взглядами вступился МИД страны-агрессора РФ.

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