Умер посол Украины в Китае Камышев

Посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев умер.

Информацию на своей странице в Twitter в воскресенье, 14 февраля, подтвердил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока", – написал он.

Издание ZN.UA со ссылкой на данные, полученные от МВЗ, пишет, что причиной смерти 64-летнего дипломата стал обширный инфаркт.

Напомним, Камышев был назначен на свою должность 18 октября 2020 года. В 2004-2009 годах он уже был послом страны в КНР.

Камышев родился в 1956 году, в советские времена работал в Минуглепроме УССР. Начал работать в МИД в первые годы после обретения Украиной независимости.

Во время президентства Виктора Януковича около года был заместителем министра Кабинета министров, а потом три года работал заместителем руководителя секретариата Кабмина. Был уволен с должности в апреле 2014 года.

"Своим примером профессионализма Сергей Алексеевич вдохновил не одно поколение украинских дипломатов, переняв его опыт и знания, сейчас работают на ответственных должностях, как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом", – отметили на сайте МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля не стало украинского художника, скульптора и поэта Юрия Зморовича. Ему было 74 года.