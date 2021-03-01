Умер первый глава МИД независимой Украины Зленко

Первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко скончался на 83-м году жизни в понедельник, 1 марта.

Трагической вестью поделился в Twitter бывший заместитель министра иностранных дел Украины, экс-постпред при ЕС Константин Елисеев. Соболезнования родным умершего выразили его коллеги и ученики.

"Не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии – благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!" – написал он.

На смерть коллеги отреагировал и бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине, заместитель госсекретаря Украины и советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

"Не имею слов. Не имею слез. Ушел в вечность Анатолий Максимович Зленко – мой дорогой учитель, мой второй отец, моя наука, моя дипломатия... Вечная память и вечная слава патриарху украинской дипломатии!" – отметил дипломат в Facebook.

Анатолий Максимович Зленко родился 2 июня 1938 года в пгт Ставище на Киевщине. Он был министром иностранных дел дважды – в 1990-1994 и 2000-2003 годах. Кроме этого, занимал должности постоянного представителя Украины при ООН, посла во Франции и Португалии. Также был представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека.

Анатолий Зленко с 2010 года был деканом факультета международных отношений Киевского университета славистики. Автор 100 работ на международную тематику.

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