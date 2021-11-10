Умер известный украинский языковед, в сети волна скорби

В понедельник, 8 ноября, умер выдающийся украинский языковед член-корреспондент НАН Украины Орест Ткаченко. Его сердце остановилось на 96-м году жизни.

О смерти языковеда сообщили в НАН Украины. Прощание с Орестом Ткаченко состоится 11 ноября 2021 в 12:40 в Киеве на улице Байковая, 6, возле Вознесенской церкви Байкового кладбища.

В Национальной академии наук отмечают, что Орест Ткаченко разработал оригинальную социолингвистическую классификацию языков, учитывающую их распространенность и практическое значение. Также ученый выяснил причины и последствия гибели разных языков, проанализировал случаи их возрождения, очертил факторы речевой устойчивости.

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"Орест Борисович сформулировал рекомендации по укреплению общественных позиций украинского языка и лучшему планированию языковых процессов в государстве. Показал, что народ с развитым национальным сознанием способен сохранить себя, свой язык и культуру даже при неблагоприятных условиях", - говорят в НАН о трудах умершего.

В социальных сетях скорбят о смерти лингвиста, отмечая его неоценимый вклад в изучение и развитие украинского и других языков. Профессор института филологии КНУ им. Т.Г.Шевченка Татьяна Черныш отмечает, что Орест Ткаченко был одним из представителей Киевской этимологической школы и продолжатель традиций Харьковской филологической школы, внесший неоценимый вклад в развитие сравнительно-исторического изучения украинского и других славянских языков.

Сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подобед говорит, что Орест Ткаченко является автором многих важных для украинского языкознания трудов.

"Лично я слышал о господине Оресте множество историй от людей, которые знали его и дружили с ним в течение многих лет. Все эти истории свидетельствуют, что Ткаченко прожил яркую и незаурядную жизнь – как и положено я интеллектуалу", - отзываются о покойном в соцсетях.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что в возрасте 84 лет скончался доктор филологических наук, профессор Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко – Александр Пономарив. Он был автором более 250 работ по истории, стилистики и культуры украинского языка. Также регулярно вел блоги на BBC News Украина, где разъяснял правила словоупотребления.