Умер экс-нардеп, майдановец и полковник Нацгвардии Андрей Антонищак

В ночь на 27 марта умер народный депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Андрей Антонищак. Он был активным участником Революции Достоинства, а с самого начала российской агрессии против Украины в 2014 году в составе батальона Кульчицкого Национальной гвардии встал на защиту родной земли.

Из-за полученного на фронте ранения Антонищак был уволен в тыл, умер он из-за проблем со здоровьем. О смерти Антонищака сообщили его коллеги из "Европейской солидарности".

"День начался тяжело: отошел в вечность Андрей Антонищак, майдановец, народный депутат 8 созыва, боец батальона Кульчицкого, полковник Нацгвардии, настоящий лемко......Вечная память и пусть душа упокоится с миром", – написала народный депутат София Федина.

Причиной смерти Антонищака сопредседатель фракции "ЕС" в парламенте Ирина Геращенко назвала его подорванное на фронте здоровье

"Андрей воевал, был ранен. Но тогда пронесло. Война догнала в тылу, подорванным здоровьем. Мы созванивались время от времени, Андрей очень остро переживал ситуацию на фронте, обсуждали обеспечение подразделений и гуманитарную помощь. В парламенте мы вместе работали в коалиции. Помним тебя , Друг... Самые искренние соболезнования семье", – отметила она.

Украинский политический деятель Владимир Гирняк напомнил, что Антонищак в свое время отстаивал интересы львовских предпринимателей, а также был активным участником Революции Достоинства.

"Кто-то помнит Андрея как защитника интересов львовских предпринимателей, кто-то – как сотника Майдана. Для кого-то он ассоциировался с Верховной Радой, депутатом которой когда-то был. Для всех, безусловно, – с войной, которая для него началась в 2014 году и продолжалась до последнего вздоха: Для меня Андрей – прежде всего был добрым и верным товарищем, с которым мы немало пошагали по жизни и на чье плечо всегда можно было опереться. Покойся с Богом, друг!" – написал он.

О времени и месте прощания с Андреем Антонищаком его коллега по парламенту и брат по оружию Богдан Маткивский пообещал сообщить позже.

Андрей Антонищак родился 23 июня 1969 года в Новом Роздоле Львовской области. Координатор 1 батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Народный депутат Украины VIII созыва, член парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко", бывший член Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике.

Вместе с супругой воспитывал двоих детей.

Напомним, накануне стало известно о смерти украинского ученого и нардепа нескольких созывов Игоря Юхновского, первого вице-премьер-министра Украины в 1992–1993 годах, физика-теоретика и фронтовика Второй мировой войны. Он был академиком Национальной академии наук Украины, а также народным депутатом І-ІV созывов. В 1991 году Юхновский выдвигал свою кандидатуру в президенты Украины. Тогда занял 5 место, набрав 554719 голосов.

Юхновский был автором идеи референдума 1 декабря 1991, который закрепил Независимость Украины.