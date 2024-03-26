'Лицо Независимости': умер украинский ученый и нардеп нескольких созывов Игорь Юхновский

В возрасте 98 лет умер украинский ученый и народный депутат нескольких созывов Игорь Юхновский. О месте и дате прощания и похоронах будет известно позже.

Юхновского часто называли лицом украинской Независимости. Об этом в Telegram сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

Игорь Юхновский был ученым академиком Национальной академии наук Украины. Также он был народным депутатом І–IV созывов. В 1991 году Юхновский выдвигал свою кандидатуру в президенты Украины. Тогда он занял 5 место, набрав 554 719 голосов.

Садовой отметил, что Юхновский был творцом Украины и лицом Независимости. Также он имел звание почётного гражданина Львова.

Юхновский был доктором физико-математических наук, почётным директором Института физики конденсированных систем НАН Украины, доктором Института теоретической физики им. М. М. Боголюбова НАН Украины, а также доктором Honoris Causa Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Он известен как создатель Львовской научной школы статистической физики. Юхновский разработал оригинальные и мощные методы теоретических исследований систем взаимодействующих частиц. Вместе со своими учениками он внес существенный вклад в развитие теории жидкостей и растворов электролитов, металлов и сплавов, неупорядоченных систем, фазовых переходов и критических явлений.

В поле научных интересов Юхновского также входили математические методы в экономике и развитии общества, проблемы энергетики, проблемы безопасности объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС, теория гетерогенного катализа и ряд других стратегически важных проблем для государства.

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