Умер экс-комбат танкового батальона ВСУ. Фото

В ночь на 19 февраля умер комбат 1-го танкового батальона 17 ОТБр Юрий Лакша.

Как сообщил в Facebook волонтер Сергей Тахмазов, военный руководил отдельной танковой бригадой в 2014-15 годах.

"Все мое танковое волонтерство состоялось благодаря знакомству с ним в Дебальцево, в октябре 2014 года. Я обязательно вам о нем расскажу. Потому что он теперь не будет за это ругать. Но не сейчас", – поделился он.

О причинах смерти не сообщается.

Напомним, что во Львове ушел из жизни врач Игорь Илькив – заместитель генерального директора госпиталя ветеранов войны и репрессированных им. Ю. Липы по вопросам психологической реабилитации участников АТО и ООС.

Также ранее умер полтавский врач Виталий Нетребовский – бывший военный 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Как сообщал OBOZREVATEL, умер украинский воин, раненный вражеским снайпером на Донбассе.