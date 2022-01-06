Умер 35-летний доброволец, получивший тяжелое ранение во время боев за Луганский аэропорт

На Волыни скончался 35-летний бывший боец добровольческого батальона "Айдар" Евгений Городничук. Он получил тяжелое ранение в боях за Луганский аэропорт в 2014 году.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Эля Коротинская. Боец с позывным "Грыць" был родом из города Лозовая Харьковской области.

На Донбассе подразделение Городничука воевало в Счастье, освобождало Лутугино, прорывалось в аэропорт Луганска. В 2014 году почти зашло в Луганск, когда "Грыць" получил серьезное ранение.

Долгое время он лечился на Волыни. Однако 6 января жизнь защитника оборвалась.

"Я не хотела в это верить, но ты решил уйти от нас... Я знаю, какой след оставила война в твоей душе и твоем теле... Я помню насколько ты любил детей и где-то в глубине души хотел семью, но упрямо говорил обратное – что ты не для семьи", – написала Коротинская.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе российско-украинской войны за 2021 год погибли 79 защитников.

31 декабря от смертельного ранения скончался 23-летний младший сержант 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Станислав Богуславский из Днепропетровской области. А 1 января погиб 21-летний военный 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игорь Тычина, который был родом из Житомирской области.