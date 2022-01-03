Украина потеряла в 2021 году 79-военных на Донбассе: поименный список Героев. Часть 1

В ходе российско-украинской войны, которая продолжается на Донбассе, за 2021 год погибли 79 защитников. Каждый из них заслуживает хотя бы минуты молчания в их память в эти праздничные дни, которые украинцы отмечают под мирным небом, где вместо градов стреляют салюты.

Полный список павших за Украину героев собрал журналист издания Цензор.Нет. Среди них оказались бойцы разных подразделений: морпехи, десантники, танкисты, артиллеристы, разведчики, водители, парамедики, саперы.

1. Олег Андриенко, родился в Запорожье 26 августа 1983 года (38 лет).

Старший солдат, стрелок-помощник гранатометчика 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады.

Видео дня

Погиб 11 января днем в районе поселка Пески Донецкой области от смертельного шарового ранения, нанесенного российским снайпером.

У Олега Витальевича остались супруга, сын, мать и брат.

2. Александр Отрепьев (позывной Пев) родился 28 июля 1992 (29 лет) в селе Приют Еланецкого района Николаевской области.

Старший матрос, наводчик 1-го отделения 2-го взвода 2-й роты батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Погиб 21 января в районе поселка Водяное Ясиноватского района Донецкой области от смертельного ранения, нанесенного российским снайпером.

3. Роман Дзюбенко, родился в селе Ольхово Станично-Луганского района Луганской области, 13 октября 1994 года (27 лет).

Младший сержант, главный сержант – командир 1-го отделения 2-го взвода 2-й мотопехотной роты 22-го отдельного мотопехотного батальона 92-й отдельной мотопехотной бригады.

Вечером 26 января в районе села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области Роман Васильевич получил крайне тяжелое сквозное ранение головы, что и стало причиной смерти героя.

4. Дмитрий Власенко родился 19 августа 1992 (29 лет) в селе Грушевка Первомайского района Николаевской области.

Старший матрос, старший стрелок 2-го отделения 2-го взвода десантно-штурмовой роты 503-го отдельного батальона морской пехоты.

Погиб 2 февраля в районе поселка Шумы Бахмутского района Донецкой области в результате смертельного шарового ранения, нанесенного российским снайпером. Умер через час после ранения, что оказалось не совместимым с жизнью.

5. Назарий Полищук родился 18 октября 1996 (25 лет) в селе Вотиловка Лисянского района Черкасской области.

Старший солдат, старший механик-водитель 1-го отделения 2-го взвода 6-й роты 2-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 6 февраля в районе населенного пункта Новомихайловка Марьинского района Донецкой области от смертельных ранений, несовместимых с жизнью, что получил подрыв на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на взводный опорный пункт. У него остались родители, три брата, сестра и дочь.

6. Алексей Подвезенный родился 05 июня 1997 (24 года) в селе Красный Деркул Станично-Луганского района Луганской области.

Солдат, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 3-го отделения 3-го взвода 6-й роты 2-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 6 февраля в районе населенного пункта Новомихайловка Марьинского района Донецкой области от смертельных ранений, несовместимых с жизнью, что получил подрыв на неизвестном взрывном устройстве. У парня остались родители и сестра.

7. Александр Глушко, родился 11 февраля 1984 (37 лет) в селе Руновщина Полтавской области. С 2007 жил в Полтаве.

Солдат, водитель-электрик инженерно-саперного взвода 5-й батальонно-тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады. Откомандированный для выполнения боевых задач в зоне ООС в составе 59-й ОМПБр.

Погиб 11 февраля в районе поселка городского типа Зайцево Бахмутского района Донецкой области в результате смертельного шарового ранения, нанесенного российским снайпером. У него остались мать, сестра, жена и двое детей.

8. Владислав Лященко родился 16 мая 1996 (25 лет) в Горловке. С 2014 жил в городе Килия Одесской области.

Солдат, стрелок-помощник гранатометчика 2-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 11 февраля в районе села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области от смертельного шарового ранения, потерпевшего при обстреле нашего взводного опорного пункта российскими войсками из стрелкового оружия. У парня осталась скорбящая мать.

9. Александр Войтенко родился 30 апреля 1974 (47 лет) в Полтаве. Жил в Кременчуге.

Капитан, командир взвода огневой поддержки 1-й роты 5-й батальонно-тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады. Откомандированный для выполнения боевых задач в зоне ООС в составе 59-й ОМПБр.

Погиб 14 февраля около 10.00 в районе поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. У него остались родители, сестра, жена и сын.

10. Вячеслав Алексеенко (позывной Самурай) родился 17 апреля 1987 (34 года) в Кременчуге Полтавской области. Жил в селе Потоки Кременчугского района и в Кременчуге.

Солдат, стрелок-помощник гранатометчика 1-го взвода 1-й роты 5-й батальонно-тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады. Откомандированный для выполнения боевых задач в зоне ООС в составе 59-й ОМПБр.

Погиб 14 февраля около 10.00 в районе поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. У него остались мать, жена и сын.

11. Дмитрий Мироненко родился 31 марта 1994 (27 лет) в Харькове.

Старший солдат, старший стрелок 1-го взвода 1-й роты 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады.

Погиб 14 февраля около 10.00 в районе поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. У него осталась мать и сестра.

12. Сергей Петраускас, (Позывной Ящер) родился 18 декабря 1977 (44 года) в городе Ичня Черниговской области. Жил в селе Бильмачевка Ичнянского района.

Старший солдат, старший стрелок 72-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 22 февраля в районе города Авдеевка Донецкой области от смертельных ранений, потерпевшего в результате гранатометного обстрела наших позиций. У него остались мать, брат, сестра, жена и трое детей.

13. Дмитрий Сардак родился 11 июня 1986 (35 лет) в Одессе.

Сержант, старший оператор-наводчик 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Погиб 23 февраля в 06.20 в районе поселка городского типа Зайцево Бахмутского района Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, потерпевшего во время гранатометного обстрела наших позиций. У него остались брат, сестра и жена.

14. Сергей Моисеенко родился 17 декабря 1988 (33 года) в Херсоне.

Старший матрос, командир боевой машины – командир 3-го отделения 1-го взвода 1-й роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Погиб 28 февраля в 22.50 в районе села Пищевик Волновахского района Донецкой области в результате смертельного шарового ранения, нанесенного российским снайпером. У него остались гражданская жена и дочь.

15. Владимир Оноприенко родился 25 мая 1977 (44 года) в поселке городского типа Драбов Черкасской области.

Старший солдат, командир боевой машины - командир отделения 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 10 марта в районе села Старогнатовка Бойковского района Донецкой области в результате смертельного ранения, подвергшегося обстрелу наших позиций из российских войск. У него остались мать, жена и дочь

16. Александр Пекур родился 17 ноября 1990 (30 лет) в селе Гуровщина Бучанского района Киевской области.

Старший солдат, номер обслуживания гранатометного отделения взвода огневой поддержки 54-го отдельного разведывательного батальона.

Погиб 12 мартав районе города Марьинка Донецкой области от смертельного ранения, нанесенного российским снайпером. У него остались мать и брат.

17. Виктор Пасека родился 08 июня 1965 (56 лет) в селе Мончинцы Красиловского района Хмельницкой области. Жил в Хмельницком.

Младший сержант, командир боевой машины – командир 2-го отделения 3-го взвода 2-й роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 18 марта в районе поселка городского типа Южное Донецкой области в результате смертельного шарового ранения, потерпевшего при обстреле позиций ВСУ российскими войсками со стороны оккупированной Горловки. У него остались дочь и двое внуков.

18. Андрей Грабарь (позывные Мамай, Танчик) родился 14 сентября 1995 (26 лет) в Николаеве.

Младший сержант, командир боевой машины – командир отделения батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Погиб 19 марта в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области в результате смертельных ранений, потерпевших во время минометного и гранатометного обстрела наших позиций со стороны российских войск. У него осталась жена.

19. Кирилл Быковский родился 17 мая 1992 (29 лет) в Кропивницком.

Солдат, наводчик 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 109 отдельного горно-штурмового батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 20 марта в районе населенного пункта Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельного шарового ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ по стрелковому оружию. У него остались мать, две сестры и сын.

20. Сергей Коваль родился 30 августа 1977 (44 года) в селе Рыхта Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Жил в Каменце-Подольском.

Подполковник, командир отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств 143 центра разминирования.

Погиб 26 марта в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ по минометам и стрелковому оружию. У него остались жена, сын и дочь.

21. Сергей Барнич родился 11 января 1974 (47 лет) в городе Калуш Ивано-Франковской области.

Старший сержант, начальник инженерной службы – командир инженерно-саперного взвода 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 26 марта в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ по минометам и стрелковому оружию. У него остались родители.

22. Максим Александрович Абрамович родился 17 марта 1994 (28 лет) в городе Дубровица Ровенской области.

Старший сержант, главный сержант 1-го взвода 3-й роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 26 марта в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ по минометам и стрелковому оружию.

Похоронен 30 марта в Дубровице. У него осталась мать, воспитавшая настоящего мужчину.

23. Сергей Гайченко родился 9 сентября 1993 (29 лет) в селе Михайловка Синельниковского района Днепропетровской области.

Старший солдат, командир боевой машины – командир отделения 1-го взвода 3-й роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 26 марта в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ по минометам и стрелковому оружию. У него остались родители и брат.

24. Сергей Сулима (позывной Хой) родился 9 ноября1980 (41 год) в Луцке. Жил в селе Высочанка Галицкого района Ивано-Франковской области.

Сержант, главный сержант 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 3 апреля в районе населенного пункта Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельных ранений, подвергшихся при взрыве на неизвестном взрывном устройстве. У него осталась мать и сестра.

25. Игорь Байтала родился 19 мая 1995 (26 лет) в городе Жидачев Львовской области.

Солдат, военнослужащий разведывательного взвода 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 3 апреля в районе поселка Новгородское Торецкого горсовета Донецкой области. 6 апреля на КПВВ "Марьинко" его тело было передано украинской стороне представителями российско-оккупационных войск. У него остались родители, две сестры и брат.

26. Владислав Мороз родился 14 июоя 1997 (24 года) в селе Халаидово Уманского района Черкасской области. Жил в селе Даниловка Васильковского района Киевской области.

Солдат, наводчик 7-й роты 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 5 апреля в Донецкой области в районе позиции "Зенит" в результате снайперского огня, ведущегося со стороны временно оккупированного села Спартак. У него остались родители и сестра.

27. Виктор Гелебрант родился 23 января 1972 (49 лет) в селе Нелипино Свалявского района Закарпатской области. Жил в городе Краснокутск Харьковской области.

Младший сержант, командир отделения – командир боевой машины 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 5 апреля в 21:45 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области в результате снайперского огня. У него остались родители, жена, сын, а также две дочери от предыдущих браков.

28. Максим Стеблянко родился 24 января 1998 (23 года) в городе Лебедин Сумской области.

Солдат, водитель пулеметного взвода механизированного батальона 1-й отдельной танковой бригады.

Погиб 6 апреля в 9.30 в районе села Степное Марьинского района Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве армейского грузовика, которым он управлял. У него остались родители, трое братьев и сестра.

29. Владимир Шпак родился 13 марта 1984 (37 лет) в Чернигове.

Старший лейтенант, командир противотанкового взвода роты огневой поддержки 13-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Погиб 6 апреля в 10.55 в районе поселка Невельское Ясиноватского района Донецкой области от смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийских обстрелов наших позиций из противотанковых пушек. У Владимира остались родители.

30. Денис Юшко родился 31 мая 1998 (23 года) в селе Новобогдановка Николаевского района Николаевской области. Матрос, номер обслуживания минометного взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Погиб 8 апреля в 02.40 в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области от смертельного шарового ранения, нанесенного российским снайпером. У него остались гражданская жена и сын.

31. Андрей Теперик родился 30 января 1997 (24 года) в селе Мартово Печенежского района Харьковской области.

Старший солдат, стрелок-снайпер 1-го взвода 2-й роты 1-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады.

10 апреля он был смертельно ранен российским снайпером, который вел огонь по направлению временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 Северодонецкого района Луганской области. Скончался во время эвакуации. У него остались родители и сестра.

32. Ярослав Карлийчук (позывной Малый) родился 7 августа 1996 (25 лет) в селе Черепковцы Глубокского района Черновицкой области. Жил в селе Очаковское Голопристанского района Херсонской области.

Старший солдат, наводчик-оператор 3-й роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 12 апреля в районе населенного пункта Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельного шарового ранения, полученного при обстреле наших позиций российскими войсками. У него остались мать, три сестры, жена и сын.

33. Алексей Мамчий родился 27 июня 1980 (41 года) в Черновцах.

Старший солдат, старший водитель зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

13 апреля в 04.45 утра в районе населенного пункта Северное Торецкого горсовета Донецкой области с вражеского беспилотного летательного аппарата на наши позиции были сброшены запрещенные противопехотные мины ПОМ-2, в результате взрыва которых Алексей Мамчий получил многочисленные осколочные ранения. Его немедленно эвакуировали в больницу города Торецк, где он скончался в реанимационном отделении. У него остались родители, брат, дочь и жена.

34. Давид Шартава родился в городе Тбилиси (Грузия). С 2016 года жил в Украине.

Старший солдат, старший стрелок 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 18 апреля в районе села Водяное Волновахского района Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ по автоматическим гранатометам.

После прощания 21 апреля в Киеве тело погибшего военнослужащего было доставлено в Тбилиси, где было захоронено. У него остались мать, сестра и два сына.

35. Александр Луцик родился 18 мая 1982 (39 лет) в селе Годомичи Колковской объединенной территориальной громады Волынской области.

Солдат, оператор-разведчик взвода управления 2-го противотанкового взвода 2-й батареи противотанковых управляемых ракет противотанкового артиллерийского дивизиона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 22 апреля в результате смертельного осколочного ранения, полученного в результате обстрела позиций ВСУ по противотанковому ракетному комплексу. У него остались сиблинги.

36. Иван Ковалевский (позывной Африка) родился 18 февраля 1973 (48 лет) в селе Колинки Днепропетровской области.

Солдат, военнослужащий разведывательного подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Погиб 26 апреля в районе поселка Опросное Донецкой области в результате смертельного шарового ранения, нанесенного российским снайпером. У него остались жена и двое детей.

37. Роман Гуляк родился 07 октября1990 (30 лет) в городе Волочиск Хмельницкой области.

Старший сержант, главный сержант взвода 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 27 апреля в 12.30 на участке между селами Орехово и Новотошковское Луганской области в результате подрыва военного грузовика "ГАЗ-66" на неустановленном взрывном устройстве.

38. Дмитрий Товчигречко родился 28 февраля.1984 (37 лет) в городе Кривой Рог.

Старший солдат, механик-водитель 3-го отделения 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 6 мая в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой области в результате многочисленных осколочных ранений, полученных во время гранатометного обстрела позиций ВСУ российскими войсками. У него остались мать, жена и двое детей.

39. Сергей Коробцов родился 2 июля 1998 (23 года) в городе Коростень Житомирской области.

Солдат, разведчик 3-го отделения 2-го взвода разведывательной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 6 мая в районе поселка Пески Донецкой области в результате смертельного шарового ранения, нанесенного российским снайпером. У него остались мать, брат, сестра, жена и сын.

40. Юрий Опришко (позывной Боня) родился 12 ноября 1978 (43 года) в селе Ялынки Полтавской области.

Младший сержант, главный сержант штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

9 апреля в районе села Старогнатовка Донецкой области Юрий Леонидович был тяжело ранен в голову. Его срочно доставили в госпиталь в Мариуполе, впоследствии перевезли во Львов, он перенес несколько сложных операций, но усилия врачей оказались напрасными и 7 мая утром он скончался в госпитале. У него остались мать, жена и двое детей.

41. Виктор Городниченко родился 19 февраля 1996 (25 лет) в поселке городского типа Ромодан Полтавской области.

Старший солдат, старший наводчик 2-го гранатометного отделения взвода огневой поддержки 3-й десантно-штурмовой роты 5-й батальонно-тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады.

28 апреляв районе поселка Зайцево Донецкой области он получил крайне тяжелое шаровое ранение, нанесенное российским снайпером, он умер 8 мая после многочисленных операций. У него остались мать, брат, жена и дочь.

42. Павел Колесник родился 23 марта 1982 (39 лет) в селе Новое Черниговской области.

Сержант, старший водитель 1-го отделения 3-го взвода 2-й роты 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Погиб 13 мая в Донецкой области в результате смертельного ранения, нанесенного российским снайпером. У него остались жена и дочь.

43. Максим Полевой родился 18 декабря 1984 (37 лет) в селе Юхимовцы Хмельницкого района Хмельницкой области.

Майор, заместитель командира 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 27 мая в Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером. У него остались родители, брат, жена и двое детей.

44. Роман Кубышкин (позывной Саныч) родился 29 июня 1974 (47 лет) в городе Орел, Россия.

22 февраля 2015 года в районе поселка Пески Донецкой области он получил крайне тяжелое ранение: во время артиллерийского обстрела потерял половину черепа. Умер 2 июня.45

45. Владимир Владимирович Белов (позывной Миротворец) родился 27 июля 1984 в городе Шевченко Мангишлакской области (Казахстан). С 1993 жил в селе Забирье Фастовского района Киевской области.

Погиб 11 июня около 15.45 в районе населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений.

У него остались отец, брат и сестра.

Продолжение списка Героев – в следующем материале.