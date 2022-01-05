Война на Донбассе унесла жизни двух молодых десантников: что известно о защитниках Украины. Фото

Война на Донбассе унесла жизни еще двух молодых защитников Украины. Так, 31 декабря от смертельного ранения скончался 23-летний младший сержант 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Станислав Богуславский с Днепропетровщины. А 1 января умер 21-летний военный 95-й отдельный десантно-штурмовой бригады из Житомирщины Игорь Тычина, который был родом с Житомирской области.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Вернулся на фронт и в тот же день погиб

Станислав Богуславский погиб в районе Авдеевки Донецкой области, до 24-летия ему оставалось меньше месяца. Но несмотря на столь молодой возраст, парень уже был командиром подразделения. Стас учился в колледже транспортной инфраструктуры, а в армию ушел еще в конце лета 2017 года.

"Он хорошо знал свою работу и всегда относился к ней добросовестно. А как человек всегда был позитивный. У него были прекрасные отношения со всей ротой. За два года, пока мы служили, он ни разу ни с кем не поссорился. Его все любили и уважали. Для многих он был примером", – рассказывает один из его сослуживцев.

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"Он был отличным другом и товарищем, никогда не отказывал в помощи, на него всегда можно было положиться. Он был патриотом и очень сильно любил свою семью", – добавляет еще один из товарищей Стаса по службе.

По словам мамы Стаса Галины Степановны, парень увлекался военной техникой с самого детства. "Еще в 2014 году он собирался поехать в Киев. Я тогда сказала: "Сынок, ты еще совсем молодой, куда?" Он с друзьями волонтерил, два раза ездили они на блокпосты, помогали. А после окончания техникума он сам пошел и заключил контракт. Сначала был в учебке в "Десне", а уже с ноября 2017 года поехал на Донбасс", – со слезами рассказывает женщина.

Она вспоминает, что еще до службы Стас вместе с друзьями снял клип про войну, где по сценарию он погибал: "Я у него тогда спросила, почему же так, почему ты погибаешь? Он ответил, что это просто клип".

Недавно в ДТП погиб отец Стаса, который работал дальнобойщиком. Парень приезжал на три дня домой, посещал заседание суда. А уже 31 декабря уехал обратно на Донбасс, и в тот вечер семья получила известие о его смерти.

"Он жил фронтом, своими побратимами, это был уже его второй контракт. Даже когда был дома, ему могли позвонить среди ночи сослуживцы и попросить о помощи. Он срывался и ехал к ним. Кому-то с машиной помочь, для молодых бойцов покупал гвозди, чтобы построить блиндаж. Я помню, накрутила две банки сала ему, но он сказал, что одну банку передаст в столовую, пусть ребята хоть по кусочку попробуют. Он был очень добрым. А теперь его нет, и я не знаю, как все это пережить. Пусть будет проклята эта война", – плачет мама Стаса.

В четверг, 6 января, Станислава похоронят на Аллее Славы в родном Новомосковске на Днепропетровщине.

Врачи пытались спасти от пули снайпера, но не удалось

Игорь Тычина скончался уже в первый день 2022 года. Парень был ранен вражеским снайпером еще 27 декабря и шесть дней врачи Харьковского военного госпиталя боролись за его жизнь. Но спасти так и не смогли. Игорь умер, не приходя в сознание. Ему был всего 21 год.

Мама парня уже много лет работает медсестрой в поликлинике в Коростене, а родная сестра учится в вузе. Есть еще дедушка, до выхода на пенсию работавший учителем черчения в школе, которую и окончил Игорь.

"Он учился очень хорошо. После выпуска пытался поступить в вуз, но не смог, пошел в техническое училище. Но его увлечением был волейбол. Он играл за сборную Житомирской области, ездил на тренировки и выступал на соревнованиях. Также он был кандидатом в молодежную сборную Украины по волейболу", – рассказал нам директор школы №10 Леонид Демчук.

После окончания училища Игоря призвали в армию на срочную службу, где он и заключил контракт. Вскоре парень оказался на передовой. Все, кто знал Игоря, высказывают соболезнования семье. Многие пишут, что он был гордостью и опорой для мамы.

В соцсетях сложно найти личные фото Игоря, он был скромным парнем. Есть один снимок с торжественной военной присяги, которую по просьбе родных увеличил местный фотограф – он и станет прощальным во время похорон 6 января.

Напомним, накануне OBOZREVATEL также писал и о других защитниках Украины, которые погибли в последний месяц 2021 года.