Полтавский горсовет проголосовал за снос памятников Ватутину, Пушкину и Зыгину

Полтавский городской совет проголосовал за демонтаж памятников Николаю Ватутину, Александру Пушкину и Алексею Зыгину. Такое решение было принято во время сессии горсовета в пятницу, 7 апреля, подавляющим большинством голосов.

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Об этом сообщило "Общественное". Решение о сносе всех трех памятников поддержали 26 депутатов из 28 присутствующих.

Проект решения на сессии предложила внести в повестку дня Юлия Городчанина, депутат от фракции "Европейская солидарность".

Отметим, что два из этих памятников – Зыгину и Пушкину, были установлены в Полтаве в советское время, а памятник Ватутину – во времена Януковича.

Советский генерал Николай Ватутин скончался в 1944 году после ранения, полученного в стычке с воинами УПА. Памятник ему на одноименной улице установили в 2013 году. С тех пор возле него постоянно устраивали акции с призывами о сносе, часто обливали краской.

Памятник советскому военнослужащему времен Второй мировой войны Алексею Зыгину был установлен в Полтаве в 1957 году. Его также не раз облили краской.

В годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, на памятники Зыгину и Ватутину нанесли краской надписи "317 XIII" – это официальный номер Закона о декоммунизации от 2015 года. Таким образом власти напомнили о необходимости его выполнить.

Относительно бюста российскому поэту Александру Пушкину, то его установили в Березовом сквере Полтавы в 1987 году. Полтавчане также неоднократно призывали его снести.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову. Монументы, связанные с имперской историей, разобрали на части, сложили в грузовики и вывезли.

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