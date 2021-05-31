"Укрзалізниця" запустит поезд Киев – Вена

"Укрзалізниця" восстановит международное сообщение с Австрией и Венгрией. Первый рейс отправится из Киева в Вену 1 июня.

Дальше поезд будет курсировать по постоянному графику, сообщили на сайте "Укрзалізниці". Билеты можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

Поезд будет курсировать ежедневно по такому графику:

отправление с Центрального киевского вокзала в 14:07, далее поезд проходит через Будапешт (прибытие в 08:20) и прибывает в Вену в 11:21 следующего дня.

В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.

Отмечается, что актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии, а также граждан этих стран в Украину, пассажиры могут узнать через официальные источники посольств Украины в Австрии и Венгрии и посольств этих стран в Украине.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "Укрзалізниця" возобновила курсирование еще одного специального вагона-автомобилевоза. Он будет курсировать в составе поезда №53/54 Днепр – Одесса один раз в 4 дня.