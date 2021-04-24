'Укрзалізниця' запустит доппоезда на Пасху и майские: список рейсов

На период пасхальных и майских праздников "Укрзалізниця" запустит дополнительные рейсы в Черновцы, Одессу, Ужгород, Волынь и Ривненщину.

Это связано с многочисленными просьбами пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

Так, в список дополнительных рейсов вошли:

№ 249/250 Киев – Черновцы: отправление из Киева 30.04, 3.05, 7.05, из Черновцов 1.05, 4.05, 9.05;

№ 202/201 Ковель – Киев: из Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, из Киева 30.04, 5.05, 10.05.

№ 248/247 Одесса – Ковель: из Одессы 30.04, из Ковеля 02.05;

№ 148/147 Одесса – Киев: из Одессы с 29.04 по 27.05 по нечетным, из Киева с 30.04 по 28.05 по четным;

№ 242/241 Одесса – Днепр: из Одессы 29.04, с Днепра 30.04;

№ 26/25 Одесса – Ужгород: из Одессы 30.04, 02, 08. 05 из Ужгорода 1, 3, 9.05;

№ 207/208 Киев – Ужгород: 30.04 из Киева;

№ 235/236 Ужгород – Львов: 01.05 из Ужгорода.

Также был изменен график движения поезда №7088/7087 сообщением Харьков – Константиновка, который с 29 апреля до 10 мая будет курсировать ежедневно. Отправление из Константиновки – в 6 утра, возвращение из Харькова – в 15:55.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не намерены вводить новые карантинные ограничения на Пасху и майские праздники.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" возобновила продажу билетов в Закарпатскую область, поезда начали курсировать с 11 апреля.