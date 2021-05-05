"Укрзалізниця" восстановила движение поездов во всех областях

"Укрзалізниця" с 00:00 среды, 5 мая, восстановила движение поездов во всех областях Украины без ограничений.

Это связано с тем, что Житомирская область – последний регион с действующими железнодорожными ограничениями, выходит из "красной" зоны эпидемической опасности, сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

"Теперь в регионе будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "желтого" уровня. Это решение было принято 4 мая, во вторник, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении.

В связи с этим "Укрзалізниця" оперативно открывает высадку-посадку, а также проездные документы до/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск и на такие рейсы:

№13/14 Киев – Солотвино

№29/30 Киев – Ужгород

№43/44 Ивано-Франковск – Киев

№45/46 Ужгород – Лисичанск

№58/57 Ковель – Одесса

№88/87 Ковель – Новоалексеевка

№98/97 Ковель – Киев

№134/133 Николаев – Рахов

№142/141 Львов – Бахмут

№188/187 Ковель – Николаев

№743/744 Киев – Львов.

Теперь все поезда в стране курсируют по графику, на данный момент нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в период майских праздников и Пасхи Национальная полиция совместно с военизированной охраной будут проводить "рейды" на рейсах "Укрзалізниці". А именно проверять то, как пассажиры носят маски.