"Укрзалізниця" приостановит сообщение с Закарпатьем из-за вспышки коронавируса

В " Укрзалізниці" заявили, что со вторника, 9 марта, будет приостановлено высадку и посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области.

Об этом сообщили в пресс-служба компании. Кроме того, будет временно приостановлена продажа билетов с и в Закарпатье. Такое решение было принято из-за введения в регионе "красной" зоны карантина.

Ограничения будут действовать до конца карантинных мероприятий.

"Подчеркиваем, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться до Закарпатья по железной дороге. "Укрзалізниця" внимательно следит за ситуацией и готова к назначению специальных рейсов по представлению Закарпатской ОГА для вывоза 2100 человек с билетами на время действия карантинных ограничений", – отметили в "УЗ".

Напомним, ранее в компании заявили, что планируют выполнить пять специальных рейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей, чтобы с 8 марта перевезти из карантинных зон более 3 тысяч пассажиров. Эти рейсы осуществляются по представлению Ивано-Франковской и Черновицкой облгосадминистраций и по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину, в результате чего Ивано-Франковская и Черновицкая области оказались в "красной" зоне. 4 марта к ним присоединилась Житомирская область, а с 8 марта присоединится Закарпатская.