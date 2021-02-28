'Укрзалізниця' показала пассажирам, как уехать из карантинного Прикарпатья

Из-за усиленных карантинных ограничений на Ивано-Франковщине, которая в результате вспышки COVID-19 попала в "красную" зону, "Укрзализниця" прекратит курсирования поездов в регионе. При этом в компании объяснили, как украинцы смогут выехать из области.

Как сообщается в ее Telegram-канале, до 6 марта включительно для пассажиров с билетами ограничений не будет. Но с воскресенья, 7 марта, поезда будут останавливаться не на всех станциях (чтобы посмотреть карту, доскролльте новость до конца).

"Если у вас уже есть билет до или из Ивано-Франковщины, можете сесть на поезд на любой станции следования за пределами области", – отметили в УЗ.

Ближайшие доступные станции для выезда из зоны карантина на Прикарпатье с 7 марта:

217/218 Киев – Рахов из Киева 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, обратно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03;

15/16 Харьков – Рахов из Харькова 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03, обратно 1, 3, 5, 7, 9, 11.03;

25/26 Одесса – Рахов из Одессы 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, обратно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03;

133/134 Николаев – Рахов из Николаева 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.03, обратно 28.02, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12.03;

29/30 Киев – Ужгород ежедневно до ст. Воловец, Сколе;

81/82 Киев – Ужгород ежедневно до ст. Воловец, Сколе, Славское;

17/18 Харьков – Ужгород через день по нечетным до ст. Славское, Воловец;

45/46 Ужгород – Лисичанск ежедневно до ст. Славское, Лавочное, Воловец;

235/236 Киев – Ужгород 5, 7.03 из Киева, обратно 6, 8.03 до ст. Воловец, Сколе, Славское.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" 7 марта прекратит курсирование поездов в Ивано-Франковскую область и обратно из-за вспышки в регионе коронавируса.