"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на Закарпатье: список поездов

"Укрзалізниця" возобновила продажу билетов в Закарпатскую область, а поезда начнут курсировать с 11 апреля.

Об этом сообщается на сайте компании. Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе после того, как Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям) перевела ее из "красной" в "желтую" зону.

"Укрзалізниця" с 11 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего сообщения в Закарпатскую область. Продажа железнодорожных билетов в указанный регион и из него будет возобновлено 10 апреля с 18:00", – сказано в пресс-релизе.

Также компания обнародовала список поездов:

№45/46 Ужгород-Лисичанск (отправлением с 11 апреля из Лисичанска, с 12 апреля – из Ужгорода);

№81/82 Ужгород-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля – из Ужгорода);

№357/358 Киев-Рахов (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля – из Рахова);

№17/18 Харьков-Ужгород (с 11 апреля из Харькова, с 12 апреля – из Ужгорода);

№15/16 Харьков-Рахов (с 12 апреля из Харькова, с 13 апреля – из Рахова);

№4/3 Запорожье-Ужгород (с 12 апреля из Запорожья, с 13 апреля – из Ужгорода);

№107/108 Одесса-Ужгород (из Одессы с 11 апреля, с 12 апреля – из Ужгорода);

№13/14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев (с 11 апреля из Киева, из 12квитня – из Солотвино и Чопа);

№134/133 Николаев-Рахов (с 12 апреля из Николаева, с 14 апреля – из Рахова);

№26/25 Одесса-Рахов (с 11 апреля из Одессы, с 12 апреля – из Рахова).

Список поездов. uz.gov.ua

Напомним, что Минздрав обновил список карантинных зон, согласно которому Ивано-Франковская и Закарпатская области были переведены в "желтую".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" вернет в продажу билеты на поезда в Ивано-Франковскую область и возобновит высадку и посадку пассажиров в этом регионе.