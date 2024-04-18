'Укртелеком' за два года построил 11 тыс. км оптических линий и развил инфраструктуру для нужд Сил обороны

За время полномасштабной войны в 2022-2023 годах "Укртелеком" построил 11 тысяч километров оптических линий: к оптической сети подключены сотни медицинских и образовательных учреждений и сотни тысяч домохозяйств.

Об этом говорится в сообщении компании.

Расширение оптической инфраструктуры "Укртелеком" производится за счет установления современного телекоммуникационного оборудования, прокладки новых волоконно-оптических линий связи, замены старых медных сетей на оптические, в том числе и при восстановлении сети на деоккупированных территориях. Оптическая сеть "Укртелеком" уже достигает 80 тысяч километров. Компания развивает инфраструктуру, инвестируя в развитие сети FTTH/P по технологии GPON.

"В 2023 году "Укртелеком" инвестировал около 500 млн грн в развитие и модернизацию сети и своей IT-инфраструктуры. В этом году планируем увеличить объем инвестиций на 70% – до более чем 800 млн грн. И за счет этого построить еще более 8 тысяч километров оптических линий связи", – заявил генеральный директор "Укртелекома" Юрий Курмаз.

В настоящее время волоконно-оптическая сеть "Укртелеком" обеспечивает доступ к интернету на скорости до 1 Гбит/с, что, в свою очередь, позволяет использовать весь потенциал цифровых сервисов в государственном и частном секторах, становятся доступными услуги на базе IP-технологий, в том числе интерактивное телевидение в HD и 4К качества, видеоконференции и интернет-телефонии.

"Укртелеком" фокусируется на модернизации и расширении оптической инфраструктуры для нужд населения и бизнеса, оказывает постоянную связь государственным органам и спецпользователям – Силам безопасности и обороны Украины.

На оборонные нужды "Укртелеком" направил более 210 млн грн благотворительной помощи в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

АО "Укртелеком" – крупнейший налогоплательщик среди операторов и провайдеров фиксированной связи в Украине: так, в 2023 году уплачено более 1,35 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.