UKRNAFTA собирает 22 млн на НРК для "Третьего армейского корпуса": как принять участие

Очередным массированным обстрелом Россия продолжает сознательно терроризировать гражданское население и разрушать критическую инфраструктуру. В то же время украинские военные ежедневно сдерживают врага, защищая страну ценой огромных усилий. Наша задача – обеспечивать их современными решениями, которые помогают выполнять боевые задачи и минимизировать риски для жизни. Именно поэтому UKRNAFTA начинает благотворительный сбор средств на наземные роботизированные комплексы для Третьего армейского корпуса.

Видео дня

Сегодня НРК – это основа современной армии. Наземные дроны эвакуируют раненых, доставляют боекомплект и провиант на передовые позиции, обеспечивают дистанционное огневое поражение противника. Но главное – они помогают минимизировать риски для военных и спасают жизни людей.

"Третий армейский корпус" – один из лидеров среди подразделений по уровню интеграции роботизированных систем. Бойцы используют НРК для выполнения боевых задач и активно развивают это направление.

UKRNAFTA приглашает всех клиентов присоединиться к сбору средств: для этого достаточно посетить наши АЗС и приобрести товары, участвующие в благотворительной кампании.

1 гривна с каждого литра топлива А-95 ENERGY, каждого горячего напитка, хот-дога, бургера и пончика будет направлена на закупку НРК для "Третьего армейского корпуса".

Главные истории дня

Также будут продаваться специальные наклейки и автовизитки с символикой кампании, 100% стоимости которых будет перечислено на сбор средств.

"Поддержка Сил обороны остается одним из приоритетов UKRNAFTA. В рамках этого сбора мы объединяем усилия компании и наших клиентов, чтобы обеспечить военнослужащих "Третьего армейского корпуса" современными наземными роботизированными комплексами. Такие технологии помогают выполнять сложные боевые задачи, снижать риски для личного состава и спасать жизни. Важно, что присоединиться к сбору может каждый – во время обычного визита на АЗС UKRNAFTA", – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Когда бизнес привлекает своих клиентов к поддержке войск, пожертвование становится частью повседневных покупок. В таких форматах UKRNAFTA направляет часть прибыли на сбор средств, а клиенты получают возможность присоединиться к успехам "Тройки" на фронте", – говорит Олег (Сити) Петренко, председатель штабного фонда "Третьего армейского корпуса".

С момента перехода под управление государства в конце 2022 года компания "Укрнафта" направила около 3 млрд грн на поддержку Сил обороны. На эти средства были закуплены бронетехника, вооружение, дроны, средства РЭБ и РЭР, а также другое необходимое защитникам оборудование.

Узнать больше о сборе и его условиях можно на специальном сайте кампании по адресу.