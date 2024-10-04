UKRNAFTA использовала беспроводную систему, чтобы провести 3D-сейсмические исследования в горах

UKRNAFTA завершила полевую фазу первых 3D-сейсмических исследований с использованием беспроводной системы регистрации в горных условиях на Западе Украины.

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"В мировой практике полевых наземных сейсмических исследований работы в горной местности считаются самыми сложными: перепад высот, сложное геологическое строение месторождений, – отметил директор ПАО "Укрнефть" Сергей Корецкий. - При этом, главной задачей является получение сейсмических данных высокой плотности и высокого разрешения".

Полевая фаза работ производилась на площади 77 квадратных километров, на высотах от 350 до 600 метров. Ее исполнял победитель торгов на государственной площадке Prozorro – ООО "Георазведка".

Общее максимальное количество беспроводных автономных модулей, которые использовались при полевых исследованиях, составляло почти 20 000 штук, с одновременной регистрацией данных на 18 500 из них.

Высокая плотность приемников – 257 единиц на квадратный километр – позволила уверенно проследить отражение от крутозалегающих сейсмогеологических границ.

Следующим шагом станет интерпретация данных и построение цифровой геологической модели.

Высокая достоверность геологических построений позволит свести к минимуму риски поисково-разведочного бурения и, как следствие, позволит более эффективно бурить новые скважины.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года Ставка Верховного главнокомандующего приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 год ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024-й – 30.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".