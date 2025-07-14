Ukrnafta и Mr.Grill намерены установить во Львове Национальный рекорд Украины: что известно

19 июля 2025 года на АЗК UKRNAFTA во Львове состоится Фестиваль хот-догов, во время которого будет установлен новый Национальный рекорд Украины. Бренд-шефы Mr.Grill за 60 минут приготовят 1000 хот-догов, что будет официально зафиксировано представителями Национального реестра рекордов Украины.

После установления рекорда всех гостей будут угощать хот-догами.

В программе фестиваля также:

- розыгрыш литров топлива для путешествий,

- 100 хот-догов и 100 чашек кофе,

- интерактивные конкурсы и викторины,

- вкусный кофе, освежающие напитки и фудзона.

Для детей подготовили особые развлечения:

- фотозоны с Нефтезавром и Гигантским хот-догом,

- аквагрим, мыльные пузыри и другое веселье.

Локация: АЗК UKRNAFTA, г. Львов, ул. Шевченко, 300.

Дата и время: 19 июля, начало в 12:00.

Вход свободный.

Приглашаем жителей и гостей Львова присоединиться к яркому событию лета, стать свидетелями рекорда и провести день во вкусной и драйвовой атмосфере вместе с UKRNAFTA и Mr.Grill!

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок (461 собственная и 84 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.