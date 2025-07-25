Укрепление обороны не подождет до завтра: Порошенко привез десантникам уникальные комплексы для восстановления боевой техники

Петр Порошенко передал в подразделения Десантно-штурмовых войск уникальные разработки, которые помогут оперативно ремонтировать боевую технику. А также новый экскаватор для строительства фортификаций.

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Об этом пятый президент рассказал в соцсетях.

"На фронте легче не становится. Враг усиливает интенсивность атак, наращивая личный состав. Особенно это ощутимо на Покровском направлении. Укрепление обороны – дело, которое не подождет до завтра. Поэтому наша команда уже сегодня отправилась с грузом техники для усиления подразделений Десантно-штурмовых войск", – написал Порошенко.

Одно из подразделений – новосозданный 8-й корпус ДШВ, в составе которого воюют бойцы с огромным опытом. Десантникам привезли новый мотивационный флаг.

"Как только приняли решение о формировании в армии корпусной системы, я сразу его поддержал, потому что это правильно. Теперь нужно обеспечить их оружием и новейшей техникой", – отмечает пятый президент.

Основной заказ от бойцов – оборудование для ремонта техники. Военные говорят, даже пробитое колесо в полевых условиях может стать проблемой, которую решают несколько дней.

"Поменять шину даже на бронированных колесах, подзарядить аккумулятор и выполнить другие виды ремонта воины теперь могут прямо на месте, а не везти технику за 500 км. Для этого мы привезли им наши новые разработки: контейнерную ремонтную мастерскую на базе прицепа, мобильный шиномонтаж — один для обычных колес, другой для бронированных, а также мобильную зарядную станцию", – показал Порошенко технические комплексы.

"Передаем ключи и от новенького экскаватора, который будет возводить капониры для артиллерии и строить фортификации на линии боестолкновения", – пишет пятый Президент.

"147-я отдельная артиллерийская бригада — также новосозданная, хотя вижу здесь все знакомые лица. Ребята попросили привезти комплексы "Старлинк", зарядные станции и компьютерную технику. Все по списку передали из рук в руки", – рассказал Петр Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко с волонтерами наладил производство передвижных шиномонтажей и авторемонтных мастерских. С начала полномасштабного вторжения в войска уже передали более 130 специальных ремонтных комплексов для техники. Они оснащены необходимыми инструментами, станками и приборами, имеют автономное питание и готовы подъехать максимально близко к передовой. А это значит, что военная техника и оружие ремонтируется быстро и качественно.

В марте этого года Порошенко презентовал новые технические разработки для военных. "Новое поколение шиномонтажа для бронемашин Hamvee, MaxxPro и ROSHEL. Имеет модуль RunFlat, установленный на базе мобильного контейнера", – показал Порошенко.

"В этом контейнере установлено специальное оборудование, которого нет на обычных шиномонтажах. А еще есть место отдыха для солдат и сержантов, которые будут работать где-то не очень далеко от линии фронта", – рассказал Петр Порошенко.

В июле этого года Порошенко также показал мобильную аккумуляторную станцию, способную одновременно заряжать более десятка различных аккумуляторов, в том числе и танковые. "Это большая зарядная станция, которая работает 24 часа в сутки абсолютно автономно. Она может питать от 12 до 24 автомобильных аккумуляторов различной мощности — неважно, будет ли это пикап, танк или САУ", – объяснил Порошенко. Техника уже поступает в бригады, в частности, в подразделения ССО.