''Укрэнерго'' показало, как выглядит одна из их подстанций, пережившая более 20 ракетных атак. Репортаж

Украинские энергетики показали последствия российских прилетов на одном из объектов НЭК "Укрэнерго". Подстанция, обеспечивающая энергопитание более шести миллионов потребителей в нескольких городах центрального региона, пережила более 20 российских атак.

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Российские оккупанты с октября более 24 раз атаковали этот энергообъект. В целях безопасности мы не раскрываем, куда именно открыли доступ.

''Сюда прилетело девять ракет, фактически все известные номенклатуры, которые есть в стране-агрессоре. Также было зафиксировано 14 прилетов дронов-камикадзе'', – рассказал член правления "Укрэнерго" Алексей Брехт.

10 октября 2022 года РФ начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

''За 4,5 месяца 255 ракет и дронов попали по объектам энергетической инфраструктуры. Из них 214 – по объектам высоковольтной сети "Укрэнерго", – добавил Алексей Брехт.

Трансформаторы, пострадавшие от российских ракет, в настоящее время используются в качестве доноров для рабочих. С них стараются снять все уцелевшее, чтобы потом использовать при плановых ремонтах.

По словам энергетиков, у них работы хватит на несколько лет.

''К примеру, чтобы восстановить трансформатор нужно не один месяц. Его нужно заказать и уже потом производить индивидуально'', – объясняют энергетики.

Ремонты усложняют также постоянные атаки окупантов. Работники подстанции говорят, что приходится постоянно прятаться, ведь они находятся под вражеским прицелом.

Ситуация в энергетике

В последние 19 дней в Украине нет дефицита электроэнергии. Это связано с несколькими факторами – титаническая работа энергетиков, погода и даже природа.

''Благодаря тому, что сейчас стало теплее и у нас есть полноводие на реках – дефицита нет. При условии, что это продолжится и не будет таких обстрелов – электричество будет для всех', – рассказал член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

Если все сложится, Украина сможет даже возобновить экспорт электроэнергии в Европу, считает он.

Вопрос экспорта рассматривается, мало того, я думаю, что он будет принят. Здесь дело не в том, когда он начнется, а какие будут предпосылки. Правительство считает, что в первую очередь должен быть обеспечен внутренний потребитель бесперебойной электроэнергией. В таком случае можно поднимать вопросы экспорта", – отметил член наблюдательного совета в разговоре с журналистами.

По словам Бойко, в период с июля по 10 октября экспорт принес 6 млрд. грн.

"Но сейчас у нас есть условие – нужно обеспечить подачу электроэнергии в Одесский регион. Я думаю, после этого, можно разблокировать вопросы возобновления экспорта", – добавил он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что без успешных ракетных атак РФ на украинскую энергосистему к графикам плановых отключений тока возвращаться не придется.