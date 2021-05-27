Укравтодор будет контролировать 'Большую стройку' дорог через новаторскую систему E-ROAD

Автоматический контроль за всеми стадиями работ на объектах дорожной инфраструктуры, включая объекты программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", теперь будет осуществляться с помощью системы E-ROAD.

Об особенностях и преимуществах E-ROAD Укравтодор рассказал в Facebook. В компании отметили, что их цель – обеспечить фундамент для принятия управленческих решений на основе данных, data-based policies.

"За планами и стратегиями должна стоять наука. Для этого была разработана единая система управления состоянием автомобильных дорог E-ROAD с широким спектром аналитических инструментов", – пишет Укравтодор.

Ранее, как объяснили в дорожном ведомстве, применялась система бумажного сбора информации, которая значительно замедляла процесс от проведения инспекции объекта до принятия решения на основе поступивших данных. С помощью E-ROAD все эти этапы становятся доступны в режиме реального времени.

Основу E-ROAD составляет интерактивная карта. На ней в реальном времени можно увидеть информацию по любому из объектов дорожной инфраструктуры. Информация включает данные о подрядчике, сумме контракта, стадии и качестве выполнения работ.

Таким образом, каждый объект сопровождается на всех этапах, начиная с планирования и разработки проекта, заканчивая непосредственно ремонтом или строительством.

E-ROAD способствует также увеличению прозрачности в отношениях между Укравтодором и службами автомобильных дорог в областях (САД), поскольку любые решения в системе принимаются на основе объективных оперативных данных.

Новая система включает большой набор функций, одной из которых является автоматический контроль за пунктами системы Взвешивания-в-движении (WIM). В E-ROAD поступают данные о потоке транспортных средств, нарушениях и суммах потенциальных штрафов. Система позволяет также отследить нарушителя по номерному знаку.

Система E-ROAD является частью глобальной стратегии Укравтодора по улучшению управления качеством. В настоящее время она является внутренним рабочим инструментом Укравтодора, но в будущем планируется сделать ее публичной для увеличения качества контроля за дорожной инфраструктурой.

Напомним, в 2021 году в ходе "Большой стройки" должно быть построено и отремонтировано в общей сложности 6500 км дорог. Об этом ранее заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.