Украину ждет жара, но с грозами: синоптики дали детальный прогноз на среду. Карта

На погоду в Украине завтра будут влиять атмосферные фронты, связанные с циклоном Wenzeslaus. Так, 2 августа на западе Украины синоптики прогнозируют грозовые дожди.

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Ненастье до вечера доберется также до северных и центральных областей, а также до Одесщины. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Кроме того, в конце суток, 2 августа, дожди пройдут и на крайнем востоке Украины.

Избежать осадков смогут Днепропетровщина, значительная часть Полтавщины, восток Кировоградщины, Херсонщины, Николаевщины, Запорожья и Крыма. Температура воздуха в стране в течение дня в среду будет колебаться от +25 до +32 градусов.

В Киеве 2 августа ожидается очень теплая погода, примерно +29 градусов, однако без сильной жары. В столице вечером возможны дожди и грозы.

Также синоптик предупредила о жаре, которая будет бушевать в Украине в воскресенье, 6 августа. Так, в течение дня ожидается от +33 до +39 градусов, на востоке и юге возможно даже до +40 градусов. В то же время на западе Украины будет достаточно прохладно и дождливо – от +19 до +22 градусов.

Напомним, что синоптик предупредила, что в Украину идет рекордная жара до +40 градусов. Южные и восточные регионы первыми столкнутся с повышением температуры – уже в ближайшие дни. Но в целом к сильной жаре нужно готовиться большинству украинских граждан в конце недели и кое-где в начале следующей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили украинцев о погодных катаклизмах в августе. По их словам, в стране ожидается экстремальная жара, бури, шквалы и град.

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