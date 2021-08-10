Украину ждет тотальное похолодание и ливни: синоптики дали прогноз до конца августа

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Погода в Украине до конца августа

Погода в Украине до конца августа будет свежей и с ливнями. В последний месяц лета ожидается постепенное похолодание.

Максимальная температура воздуха в августе ожидается +35 градусов, а закончится месяц +22 градусами, рассказал OBOZREVATEL народный синоптик Леонид Горбань.

К середине месяца температура воздуха поднимется до +26 +28 градусов. Ожидается, что к 24 августа она опустится еще на четыре градуса. В конце августа температура воздуха будет около +20 градусов днем.

Погода до конца августа в Одессе.
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Всего прогнозируется семь дождевых периодов в течение августа. В первой половине месяца они были незначительными, а в середине станут существенными. Во второй половине августа дожди будут менее интенсивными, но более частыми.

Погода до конца августа в Харькове.
Погода до конца августа во Львове.

После 11 августа, согласно прогнозу синоптика, начнется резкое похолодание, практически без повышений температуры. Месяц закончится на отметке порядка +20 градусов в сопровождении небольших дождей.

Погода до конца августа в Киеве.
Погода до конца августа в Днепре.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, поселок Кирилловка в Запорожской области и село Железный Порт на Херсонщине ушли под воду после сильных ливней. В курортных населенных пунктах затопило улицы и базы отдыха.

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