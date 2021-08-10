Украину ждет тотальное похолодание и ливни: синоптики дали прогноз до конца августа

Погода в Украине до конца августа будет свежей и с ливнями. В последний месяц лета ожидается постепенное похолодание.

Максимальная температура воздуха в августе ожидается +35 градусов, а закончится месяц +22 градусами, рассказал OBOZREVATEL народный синоптик Леонид Горбань.

К середине месяца температура воздуха поднимется до +26 +28 градусов. Ожидается, что к 24 августа она опустится еще на четыре градуса. В конце августа температура воздуха будет около +20 градусов днем.

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Всего прогнозируется семь дождевых периодов в течение августа. В первой половине месяца они были незначительными, а в середине станут существенными. Во второй половине августа дожди будут менее интенсивными, но более частыми.

После 11 августа, согласно прогнозу синоптика, начнется резкое похолодание, практически без повышений температуры. Месяц закончится на отметке порядка +20 градусов в сопровождении небольших дождей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, поселок Кирилловка в Запорожской области и село Железный Порт на Херсонщине ушли под воду после сильных ливней. В курортных населенных пунктах затопило улицы и базы отдыха.