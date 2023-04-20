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Украину ждет резкое изменение погоды в мае: синоптики дали прогноз и рассказали, когда ворвется настоящее тепло

Марина Лисничук
Общество
2 минуты
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Украину ждет резкое изменение погоды в мае: синоптики дали прогноз и рассказали, когда ворвется настоящее тепло

После апреля Украину ждет резкое изменение погоды, которая от пасмурности и осадков перейдет в стабильное тепло. Уже в мае столбики термометров в регионах установятся на уровне не менее 19 °С днем, а к концу подтянутся до +26 °С.

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Лишь изредка в последний месяц весны этого года области будет накрывать дождями. Об этом свидетельствуют синоптические данные портала accuweather (чтобы просмотреть прогностические данные, доскролльте новость до конца).

По прогнозу синоптиков, график температур начнет стабильно подниматься вверх с 1 мая, а местами на неделю позже, с 7-го числа.

Украину ждет резкое изменение погоды в мае: синоптики дали прогноз и рассказали, когда ворвется настоящее тепло

Так, к середине месяца ночью столбики термометров будут показывать около +7…+ 9°С, а с 15 мая стабилизируются на уровне +11°С.

Украину ждет резкое изменение погоды в мае: синоптики дали прогноз и рассказали, когда ворвется настоящее тепло

Дневная же температура порадует украинцев +16…+20 °С к середине месяца, а далее подскочит до стабильных +23 °С. Хотя в отдельные дни к концу мая кое-где пригреет до +26 °С.

Украину ждет резкое изменение погоды в мае: синоптики дали прогноз и рассказали, когда ворвется настоящее тепло

В зависимости от региона, в течение последнего месяца весны прогнозируется всего три-четыре дождливых дня, изредка даже с грозой.

Украину ждет резкое изменение погоды в мае: синоптики дали прогноз и рассказали, когда ворвется настоящее тепло

Временами будет облачно с прояснениями, но в основном синоптики обещают в мае теплую солнечную погоду.

Украину ждет резкое изменение погоды в мае: синоптики дали прогноз и рассказали, когда ворвется настоящее тепло
Украину ждет резкое изменение погоды в мае: синоптики дали прогноз и рассказали, когда ворвется настоящее тепло
Украину ждет резкое изменение погоды в мае: синоптики дали прогноз и рассказали, когда ворвется настоящее тепло

Как сообщал OBOZREVATEL, в четырех регионах Украины объявили красный уровень опасности из-за весеннего половодья, еще в двух регионах – оранжевый. Самая тяжелая ситуация сейчас на реке Днепр.

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