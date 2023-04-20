Украину ждет резкое изменение погоды в мае: синоптики дали прогноз и рассказали, когда ворвется настоящее тепло

После апреля Украину ждет резкое изменение погоды, которая от пасмурности и осадков перейдет в стабильное тепло. Уже в мае столбики термометров в регионах установятся на уровне не менее 19 °С днем, а к концу подтянутся до +26 °С.

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Лишь изредка в последний месяц весны этого года области будет накрывать дождями. Об этом свидетельствуют синоптические данные портала accuweather (чтобы просмотреть прогностические данные, доскролльте новость до конца).

По прогнозу синоптиков, график температур начнет стабильно подниматься вверх с 1 мая, а местами на неделю позже, с 7-го числа.

Так, к середине месяца ночью столбики термометров будут показывать около +7…+ 9°С, а с 15 мая стабилизируются на уровне +11°С.

Дневная же температура порадует украинцев +16…+20 °С к середине месяца, а далее подскочит до стабильных +23 °С. Хотя в отдельные дни к концу мая кое-где пригреет до +26 °С.

В зависимости от региона, в течение последнего месяца весны прогнозируется всего три-четыре дождливых дня, изредка даже с грозой.

Временами будет облачно с прояснениями, но в основном синоптики обещают в мае теплую солнечную погоду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четырех регионах Украины объявили красный уровень опасности из-за весеннего половодья, еще в двух регионах – оранжевый. Самая тяжелая ситуация сейчас на реке Днепр.

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