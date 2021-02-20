Украину ждет новая волна COVID-19, – инфекционист

В Украине ожидается еще несколько волн коронавируса. В частности, следующая может быть уже весной.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина. "Весенний период, март – это эпидемиологически неблагополучный период. До наступления нормальной погоды, до наступления лета все равно мы будем фиксировать нормальный уровень заболеваемости", – пояснила она.

Отвечая на вопрос, к чему могут привести мутации COVID-19 – к тому, что он станет более опасным или, наоборот, "самоликвидируется", врач отметила, что негативный сценарий более вероятен.

"По правилам эпидемиологии, скорее всего, будет более пессимистическое развитие, так как инфекционным заболеваниям, особенно вирусным, присуща определенная волнообразная циркуляция. Сначала пик заболеваемости, затем заболеваемость утихает, но вирус не самоуничтожится", – спрогнозировала она.

В частности, по словам инфекциониста, коронавирус останется с человечеством навсегда. "Оно уже никуда не денется. Этот вирус будет циркулировать среди населения с эпизодическими повышениями заболеваемости", – предупредила врач.

По ее словам, в ситуации, когда масштабная кампания по вакцинации в Украине еще не стартовала, полагаться приходится только на естественный путь формирования коллективного иммунитета в обществе.

"Население приобретает естественный иммунитет. Сейчас мы искореняем вирус не вакцинально, а коллективным иммунитетом. Заболеваемость еще будет не пиково расти, но еще будет определенный рост", – подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что первая прививка от коронавируса будет сделана в Украине до 21 февраля. В первую очередь будут привиты медработники.