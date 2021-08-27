Украину ждет контрастная погода на выходных: где будет жара, а где – ливни. Карта

Погода в Украине на выходных 28-29 августа будет контрастной. Так, западные области зальет дождями, а на остальной территории страны прогнозируют тепло и солнце.

Согласно прогнозу на сайте Укргидрометцентра, ливни с грозами ожидаются в субботу и воскресенье. Воздух прогреется максимум до +23 градусов днем, ночью посвежеет до +10...+14 градусов.

На остальной территории Украины осадки не прогнозируются. В субботу температура воздуха днем поднимется до +27...+30 градусов. Теплее всего будет в южных областях и в Крыму – до +33 градусов. В воскресенье посвежеет до +25...+27 градусов.

Видео дня

В Киеве 28-29 августа также без осадков. Температура воздуха днем +24...+26 градусов, ночью +13...+15 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, синоптики дали детальный прогноз на сентябрь в Украине. Осень будет "осенней", то есть погода ожидается близкой к классической.